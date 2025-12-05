Yeni Şafak
Emlak vergisinde artış 2 katı geçmeyecek

04:005/12/2025, Cuma
G: 5/12/2025, Cuma
Emlak vergisindeki fahiş artışa üst sınır getirildi. Üzerinde çalışılan formül, 2025 yılına ait vergi değerlerinin yüzde 50 veya 100'ü ile sınırlandırılması yönündeydi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen önergeye göre, 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin 2 kat fazlasını geçemeyecek. 2026 yılında üst sınır 2025 yılı vergi değerlerinin 2 katı ile sınırlı olacak. Bu değer 2027,2028 ve 2029 yıllarında da geçerli olacak. Böylece, bir taraftan belediyelerin öz gelirleri olan emlak vergi gelirlerinde, yıllar içinde Kanun gereği vergi değerlerinin yeniden değerleme oranının yarısı kadar artması nedeniyle ortaya çıkan vergi kaybı telafi edilecek. Diğer taraftan mükellefler arasında eşitlik ve toplumsal adalet sağlanacak.



