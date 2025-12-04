Brent petrolün varili 62,82 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 62,82 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,11 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, Ukrayna'nın Rus petrol altyapısına yönelik yenilenen saldırılarının arz kesintisi endişelerini artırması etkili oldu. Ayrıca iki ülke arasındaki barış müzakerelerinin tıkanmasının Rus petrolünün küresel piyasalara dönüşüne ilişkin beklentileri zayıflatmasının etkileri de görüldü.

Uluslararası medyada küresel petrol piyasasının başlıca tedarikçilerinden Rusya'daki petrol depolarının hedef alındığına yönelik haber akışı, ülkenin ham petrol üretimi ve ihracat kapasitesinde kesinti yaşanabileceği endişelerini artırarak fiyat hareketlerini yukarı yönlü destekliyor.​​​​​​​

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, onurlu bir barışın sağlanması için Ukrayna'nın çıkarlarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

ABD'nin savaşı sona erdirmek için hazırladığı barış planı üzerinde son dönemde yapılan çalışmalara değinen Zelenskiy, yeni görüşmeler için hazırlık yaptıklarını ifade etti.

ABD heyetinin söz konusu planı dün Moskova'da Rusya tarafıyla ele aldığını anımsatan Zelenskiy, Ukrayna müzakere grubunun tekrar ABD'ye gideceğini belirtti. Zelenskiy, ABD'de yapılacak toplantı için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında artış olduğuna işaret eden veriler, fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 600 bin varil artışla 427 milyon 500 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 300 bin varil artarak 411 milyon 700 bin varil seviyesine ulaştı. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 4 milyon 500 bin varil artışla 214 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Bu veriler, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'de talebin düşük seyrettiği algısına yol açarak fiyatları baskıladı.