ABD’nin ticari petrol stoklarında yükseliş: 600 bin varil arttı

4/12/2025, Perşembe
ABD'nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 600 bin varil arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 600 bin varil artışla 427 milyon 500 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 600 bin varil arttı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 300 bin varil artarak 411 milyon 700 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 4 milyon 500 bin varil artışla 214 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 22-28 Kasım haftasında 1000 varil artarak 13 milyon 815 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 456 bin varil azalışla 5 milyon 981 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 15 bin varil artışla 3 milyon 613 bin varil oldu.

EIA'nın Kasım 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 590 bin varil olması bekleniyor.




