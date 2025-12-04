Enflasyonda kasım sürprizi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış kasımda yüzde 0,87 ile son 30 ayın, yıllık bazda da yüzde 31,07 ile son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yıllık enflasyon ekimde yüzde 32,87 olmuştu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi de (Yİ-ÜFE) kasımda aylık yüzde 0,84 ile sınırlı yükselirken, yıllık bazda yüzde 27,23 oranında gerçekleşti.

GIDADAKİ %0,69'LUK DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Ana harcama grupları itibarıyla kasımda bir önceki aya göre gıda ve alkolsüz içeceklerde yaşanan yüzde 0,69'luk düşüş dikkat çekti. En yüksek ağırlığa sahip diğer iki ana harcama grubunun aylık değişimleri ulaştırmada yüzde 1,78 ve konutta yüzde 1,7 artış olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde en yüksek artışın görüldüğü ana grup ise yüzde 3,33 ile eğlence ve kültür oldu. Ana harcama gruplarından gıda ve alkolsüz içeceklerin aylık enflasyon değişimine etkisi yüzde 0,17 azalış yönünde meydana geldi. Ulaştırma yüzde 0,27 ve konut yüzde 0,29 artış şeklinde enflasyonu etkiledi.

YILLIK EN AZ ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Kasımda geçen yılın aynı ayına göre en az artış yüzde 8,99 ile giyim ve ayakkabıda hesaplandı. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 66,17 ile eğitim olarak tespit edildi. En yüksek ağırlığa sahip ana harcama gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde artış hızı yüzde 27,44'e yavaşladı. Ulaştırmada yüzde 29,23 ve konutta yüzde 49,92 artış görüldü. İlgili ana grupların yıllık enflasyon değişimine etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,83, ulaştırmada yüzde 4,55 ve konutta yüzde 7,57 yükseliş yönünde belirlendi.

En çok taze sebzeler ucuzladı

Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 16,97 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünlerde gerçekleşti. En çok ucuzlayan ürün yüzde 9,52 ile taze sebzeler (patates hariç) oldu.

KİRA ZAM ORANI %35,91

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Aralıkta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 35,91 olarak belirlendi.

ILIMLI SEYİR DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dezenflasyon sürecinin başladığı Haziran 2024'ten bugüne enflasyonda düşüşün 44 puanı aştığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de gıda enflasyonunun kasımda normalleştiğine işaret ederek, "Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise şunları kaydetti: "Makroekonomide olumlu gelişmeler hızlanarak güçleniyor. Büyüme, yatırımlar, istihdam, ihracat ve sektörel güven endekslerindeki olumlu artışlar, enflasyon cephesinde de gelen olumlu ve ümit verici verilerle güçlendi."











