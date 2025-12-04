"Paket programlarda fiyatlar iki katına çıkabiliyor"





Özer, "Misafirlerimiz TCDD mobil üzerinden biletlerini aldıklarında sadece tren hizmeti bedeli aldıklarından dolayı fiyatları görebiliyoruz. Tur operatörleri ve acenteler bunu pakat program olarak satmakta. Nedir bunlar işte; Kars’a geliş tren veya tek yön uçak bileti, yeme içme, konaklama, transfer, rehberlik gibi programlar eklendiğinde bu fiyatlar iki katına çıkabiliyor. Ama altını çizmekte fayda var, bunlar paket programlar. Bunlar her şey dahil sistemiyle hizmet alınabiliyor" diye konuştu.