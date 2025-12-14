Kamuya 3 bin yeni personel alımı yapılacak

Bakan Göktaş, kamuya 3 bin yeni personel alımı yapılacağını söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin personel alımımız olacak." dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.
Üç bin yeni alım müjdesi veren Göktaş,
"Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün de bu müjdesi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum
" ifadelerini kullandı.
Doğum izninin artırılması ve babalık izniyle ilgili de konuşan Göktaş şunları aktardı:
- "16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta grubumuzla da istişare ettik. İnşallah Meclis'in çalışmasına bağlı olarak 2026'ının ilk başında olmasını ümit ediyoruz."
