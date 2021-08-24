Muhalefet 'BBC yalanına' arka çıkmayı sürdürüyor: Zaman zaman medyadan yanlış bilgiler edinebiliyoruz

BBC Türkçe, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'nin kaleme aldığı makalesinde, "Türkiye'de Afgan mülteciler için kamp oluşturulacak" dediğini öne sürdü.

Wallece'nin yazısında, Türkiye ile ilgili herhangi bir ifade yer almamasına rağmen, İngiliz medyası, "İngiltere, Türkiye’de mülteci merkezleri kuracak" diyerek asılsız gelişmeyi kamuoyuna servis etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, haberin servis edilen kurum tarafından özür dilenerek düzeltilmesine ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlanmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'açıklama yapmasını' isteyerek, asılsız ithamlara arka çıktı.

İYİ Parti'li Dervişoğlu: Zaman zaman medyadan yanlış bilgiler edinebiliyoruz

Konuya ilişkin TBMM'de yaptığı açıklamada kendisine yöneltilen soruya yanıt veren İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu, "Zaman zaman medyadan yanlış bilgiler edinebiliyoruz" diyerek savundu.

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Dervişoğlu, hükümetin yaptığı uluslararası görüşmelerin kayıt altına alınmadığını, kayıt altına alınmayan görüşmelerle ilgili zaman zaman medyadan yanlış bilgiler edinilebildiğini belirterek, "Sıhhatli bilgilerin hükümet tarafından muhalefet partilerine verilmesi gerek" dedi.

Dervişoğlu sözlerinin devamında, "İktidar bu görevini yerine getirmeyince zaman zaman karışıklıkların olması da muhtemel hale geliyor." ifadelerini kullandı.

CHP'li Özel suçu BBC'ye attı: Özür dileyecekse editör dilesin

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kılıçdaroğlu ve Akşener'i işaret ederek, "Özür dilemeliler" açıklamasına değindi.

Özel, özür dilemelerini gerektirecek bir durum olmadığını vurgulayarak, "Özür dilemeye davet edecekseniz BBC'nin editörünü davet edin" dedi.

CHP Grup Başkanvekili, "Çavuşoğlu, sen özür dilemeye davet edeceksen BBC'nin editörünü davet et. O İngiltere'de baksın hesabına. Biz, ne gördüğümüzü ne okuduğumuzu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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DÜNYA BBC Türkçe 'göçmen merkezleri' haberi için özür diledi

GÜNDEM Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu BBC'nin 'mülteci merkezi' çarpıtmasını sahiplendi