BBP Genel Başkanı Destici: Bu şeytan kuluyla ilgili CHP ne yapacak?

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu ile ilgili CHP'ye çağrıda bulundu: Bir an önce partiden ihraç edilmeli.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında kamuda tasarruf konusunda gerekli uyarıları yaptığını belirtti.
Bu konuda bir genelge de yayımlandığını ifade eden Destici, ancak kamunun bazı icraatlarında tasarruf konusunda samimiyet görülmediğini kaydetti.
'Bu şeytan kulunu partiden ihraç etmeleri gerekir'
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik iftiralarına değinen Destici, şunları söyledi:
Destici, savcılığın Tanrıkulu hakkında soruşturma açtığını anımsatarak, "Meclis açılır açılmaz bu şahısla ilgili fezlekeler Meclise gelmeli, dokunulmazlığı kaldırılmalı ve yargı önünde bu iftiraların bedelini ödemelidir." dedi.
"KİT'lerdeki taşeronların kadro hakkına kavuşmasını arzuluyoruz"
Destici, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha önce kamuda işe alımlarda mülakatların kaldırılacağı yönündeki açıklamalarını anımsatarak, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mülakatların devam edeceğini ancak uygulanış biçiminin değiştirileceğini söyledi. Ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine, kamuda mülakat sınavlarının kaldırılmasının doğru olduğunu gerekirse diploma notu, yabancı dil ve sertifika çalışmaları değerlendirilerek, atamalar için puantaj sistemi getirilebileceğini kaydetti.
Kadro bekleyen taşeron işçilerine ilişkin soru üzerine Destici, "KİT'lerdeki taşeron sayısı 80-90 bin civarında kaldı. Bunların da kadro hakkına kavuşmasını arzu ediyoruz." dedi.
Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere komşularıyla iyi ilişkiler kurması ve bölgenin hassasiyetlerini gözetmesi gerektiğini ifade eden Destici, Ermenistan'ın Azerbaycan toprağı olan Karabağ'dan tamamen çekilmesi ve yapılan anlaşmadaki imzasının arkasında durması gerektiğini anlattı.