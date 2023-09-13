BBP Genel Başkanı Destici: Bu şeytan kuluyla ilgili CHP ne yapacak?

"TSK ve bizler buna çok sert bir şekilde gereken tepkiyi gösterdik ama bekliyoruz bu şeytan kuluyla ilgili CHP ne yapacak? Parti sözcüsünün yaptığı 'Buna katılmıyoruz' türünden açıklamayı yeterli görmüyoruz. Bunu bir geçiştirme, bir unutturma politikası olarak değerlendiriyoruz. CHP'nin yapması gereken adı geçen şeytan kulunu bir an önce disiplin kuruluna sevk etmeleri ve partilerinden ihraç etmeleridir. Bunu yapmadıkları sürece o sözde milletvekilinin açıklamalarına katıldıkları kanaati oluşacaktır."