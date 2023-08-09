BBP Genel Başkanı Destici: Geliri az olandan vergi alınmamalı

"Ülkenin yüzde 99'u Müslüman. Dolayısıyla memur da, öğrenci de, işçi de gitmek istiyor. Bunun önündeki engellerin kaldırılmasını dile getirmek elbette Diyanet İşleri Başkanının söyleyeceği bir sözdür, hatta görevidir. Bunu söylediği için eleştirilmesi, taşa tutulması kabul edilebilir bir şey değildir. Buradan cuma günlerinin tamamen tatil edileceği manasını çıkarmak da konuyu başka yerlere taşıyarak bu düzenlemenin önüne geçme çabasıdır."