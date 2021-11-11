BBP Genel Başkanı Destici sözde Kürdistan haritasını yırttı: Akşener'e kullanılan ifadelere benim cevabım bu olurdu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'e değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olaylı Siirt ziyareti hakkında konuşan Destici, esnafın Akşener'e kullandığı “Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki 'Kürdistan' inkar ediliyor” sözlerine atıfta bulunarak, "Eğer siz oraya gitmeden önce tırnak içinde olmayan bir meseleyi 'Kürt meselesi vardır' der ve burada da 'Bizim muhatabımız, Meclis'teki HDP'dir, meşrudur hukuken' derseniz o zaman oradaki HDP'li de PKK'lı da size bu soruyu sorar. Bize niye soramıyor? Çünkü bizim duruşumuz net" ifadelerini kullandı.

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"Bizim cevabımız çok net"

Karagöz'ün "Farz edelim ki o dükkana siz girdiniz ve bu ifadeler size kullanıldı. Ne derdiniz?" sorusunu da yanıtlayan Destici,"Ben daha geçen hafta da Rize'de aynı cevabı verdim. Haritalar yayınlanıyor biliyorsunuz. Yani bu sözde haritaları yayınlıyorlar. PKK'lılar, partilerinde, başka yerlerde, her tarafta bu haritalar var. Bizim cevabımız çok net Taha Bey. Bizim cevabımız bu. Bizim bundan başka cevabımız yok" diyerek elinde bulunan sözde Kürdistan haritasını yırttı.

Destici açıklamasına şu sözlerle devam etti:

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"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkesiyle, vatanıyla, milletiyle bölünmez bir bütündür. Bu devlet elbette ki Kürdü, Türkmeni, Çerkesi, Lazı, Boşnağı, Alevisi, Sünnisi hepsi bu devletin birinci sınıf vatandaşıdır. Ben oradaki vatandaşıma da söyledim, 'Mustafa Destici hangi haklara sahipse, siz de aynı haklara sahipsiniz. Eğer bu haklardan birisi size verilmiyorsa, biz bunun sonuna kadar savunucusu ve takipçisi oluruz. Ama Mustafa Destici hangi sorumlulukları taşıyorsa; devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, vatanın bölünmezliği konusunda siz de aynı hassasiyeti taşıyacaksınız' derim."

OYNAT 03:47 BBP Genel Başkanı Destici sözde Kürdistan bayrağını yırttı: Akşener'e kullanılan ifadelere benim cevabım bu olurdu TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olaylı geçen Siirt ziyaretini değerlendirdi. Mustafa Destici, Karagöz'ün 'Meral Akşener'e kullanılan 'Kürdistan' ifadeleri size kullanılsa ne derdiniz?' sorusunu, 'Ben daha geçen hafta da Rize'de aynı cevabı verdim. Haritalar yayınlanıyor biliyorsunuz. Yani bu sözde haritaları yayınlıyorlar. PKK'lılar, partilerinde, başka yerlerde, her tarafta bu haritalar var. Bizim cevabımız çok net Taha Bey. Bizim cevabımız bu' sözleriyle yanıtlayarak elindeki sözde Kürdistan haritasını yırttı. BiP'te paylaş

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