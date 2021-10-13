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POLİTİKA

BBP Genel Başkanı Destici'den Kılıçdaroğlu'na: 'Siyasi cinayet' iddiaları akıl almaz temelsiz ve mesnetsiz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" açıklamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Akıl almaz, temelsiz ve mesnetsiz söylemler duyuyoruz. Kılıçdaroğlu'nun bu iddialarıyla ilgili elinde somut bir bilgi varsa, belge varsa, bunu yetkililerle paylaşması lazım." dedi. Destici, Türkiye'nin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Kılıçdaroğlu'nun söylemesi kendine de başında bulunduğu siyasi partiye de Türk siyasi hayatına ve demokrasiye de yakışmamıştır." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
BBP Genel Başkanı Desticiden Kılıçdaroğluna: Siyasi cinayet iddiaları akıl almaz temelsiz ve mesnetsiz
Mustafa Destici

Bir yakınının cenazesine katılmak üzere gittiği Eskişehir'de törenin ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan BBP Genel Başkanı Destici, siyaseti kızıştırma, siyasi atmosferi kamplaşma ve ayrıştırma noktasında daha da tetiklemek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet partilerinin genel başkanlarından akıl almaz, temelsiz ve mesnetsiz söylemler duyduklarını söyledi.

"KILIÇDAROĞLU'NA YAKIŞMADI"

Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler işlenecek" iddialarını değerlendiren Destici, "Bunu, Sayın Cumhurbaşkanının, hükümetin, Cumhur İttifakı'nın seçimden sonra yönetimi devretmemek için bunları yapacağı vurgusu var. Bunu tam ve net açıklamasa da... Kastettiği o, bunu anladık ve biliyoruz. Türkiye'nin demokrasi geleneğinde böyle bir şey yok. Olmayan bir şeyi Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemesi kendine de başında bulunduğu siyasi partiye de Türk siyasi hayatına ve demokrasiye de yakışmamıştır." dedi.

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"ELİNDE BELGE VARSA KAMUOYUYLA PAYLAŞSIN"

Kılıçdaroğlu'nun kastettiği siyasi cinayetler ya da toplumun önderlerinden bazılarına suikast yapılacağıyla ilgili elinde somut bir bilgi veya belge varsa, bunu da yetkililerle paylaşması gerektiğini ifade eden Destici, "Kamuoyuyla paylaşabileceği kadarını kamuoyuyla paylaşması lazım. Elinde bir bilgi olmadan da bunları söylüyorsa bu Türkiye'ye zarar verir. Bizim suhulete, birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var." diye konuştu.

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