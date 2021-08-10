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POLİTİKA

Mustafa Destici: HDP'yi kapatmak yetmez her şeyini kapatmak zorundayız

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin yaptığı açıklamada İspanya'dan örnek vererek, "Orada iki partiyi kapattılar. Hem de terör örgütüne destek verdiği veya sözcülüğünü yaptığı için değil, sadece terörü kınamadığı için kapatıldı. Bizde de sadece partiyi kapatmak yetmez. Terör örgütüyle mücadele için biz de her şeyini kapatmak zorundayız." ifadelerini kullandı. Anayasa Mahkemesi'nin HDP'yi kapatacağına inandığını vurgulayan Destici, "Eğer kapatılmaz ise hem uluslararası hukuka, hem de iç hukuka aykırı bir karar vermiş olacaktır." şeklinde konuştu.

Haber Merkezi İHA
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: HDPyi kapatmak yetmez her şeyini kapatmak zorundayız​
Mustafa Destici

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Bursa'da, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici; teröre bulaşan, örgütün sözcülüğünü yapan hangi parti olursa olsun kapatılması gerektiğini ifade etti.

"HDP'yi kapatmak yetmez her şeyini kapatmak zorundayız"

Destici, İspanya'dan parti kapatma davası örneği vererek, "Bunun hem uluslararası hukukun, hem de iç hukukumuzun bir gereği olduğunu hep söylüyoruz. İspanya örneği ortadadır. 2 partiyi kapattılar. Hem de terör örgütüne destek verdiği veya sözcülüğünü yaptığı için değil, sadece terörü kınamadığı için kapatıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de İspanya Anayasa Mahkemesinin kapatma kararını onadı. İspanya sadece partiyi kapatmadı. Terör örgütünün bütün uzantılarını kapattı. Medyasını, derneğini ve barına varıncaya kadar her şeyini kapattı. Bizde de sadece partiyi kapatmak yetmez. Terör örgütüyle mücadele için biz de her şeyini kapatmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici: HDP'yi kapatmak yetmez her şeyini kapatmak zorundayız
OYNAT 01:27
Mustafa Destici: HDP'yi kapatmak yetmez her şeyini kapatmak zorundayız
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin yaptığı açıklamada İspanya'dan örnek vererek, 'Orada iki partiyi kapattılar. Hem de terör örgütüne destek verdiği veya sözcülüğünü yaptığı için değil, sadece terörü kınamadığı için kapatıldı. Bizde de sadece partiyi kapatmak yetmez. Terör örgütüyle mücadele için biz de her şeyini kapatmak zorundayız.' ifadelerini kullandı.

"Anayasa Mahkemesi'nin HDP'yi kapatacağına inanıyorum"

Destici sözlerinin devamında şöyle konuştu:

"Partinin ne kadar STK’sı varsa, ne kadar yandaşı, medyası varsa, işletmesi varsa, marketi varsa ve bunu bir defada yapmalıyız. Bir daha da açmasına izin vermemeliyiz. Eğer ortada devlet varsa, açamaz. Mücadele böyle olur. Anayasa Mahkemesinin de HDP’yi kapatacağına inanıyorum. Kapatması gerektiğini düşünüyorum. Eğer kapatılmaz ise hem uluslararası hukuka, hem de iç hukuka aykırı bir karar vermiş olacaktır"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Köy korucularının aldığı maaş HDP'yi rahatsız eder de CHP neden bundan rahatsız oluyor
OYNAT 00:37
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Köy korucularının aldığı maaş HDP'yi rahatsız eder de CHP neden bundan rahatsız oluyor
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, köy korucularının asgari ücretin altında maaş almamaları konusundaki teklifin HDP ve CHP tarafından reddedildiğini belirterek, “Bu, HDP'yi rahatsız eder çünkü HDP ve PKK bir dönem direkt olarak köy korucularını hedef aldı, onların ailelerine saldırdı ve şehit etti. Köy korucularımızı direklere astıkları günleri unutmayalım. HPD bundan rahatsız olur, çünkü PKK'nın partisi ama bundan CHP neden rahatsız oluyor?” dedi.

Mustafa Destici: Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'yi üzmemek adına Andımızı savunamadı​
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Mustafa Destici: Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'yi üzmemek adına Andımızı savunamadı​
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Andımız tartışmalarına değinen Destici, 'Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'yi üzmemek adına Andımızı savunamadı' ifadelerini kullandı.

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