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POLİTİKA

BBP Genel Başkanı Destici: Akşener HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorsa kendi ağzından duymak istiyoruz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun, "Meral Hanım, HDP'yi PKK’nın yanında konumlandırmaktadır" sözlerine ilişkin "Meral Akşener eğer HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorsa bunu Dervişoğlu'ndan değil Meral Hanım'ın kendi ağzından duymak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi AA
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Meral Akşener HDPyi PKKnın yanında konumlandırıyorsa kendi ağzından duymak istiyoruz
Mustafa Destici - Meral Akşener

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun, "Meral Hanım, HDP'yi PKK’nın yanında konumlandırmaktadır" açıklamalarını Meclis'te düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi.

"MERAL HANIM'IN KENDİ AĞZINDAN DUYMAK İSTİYORUZ"

Destici, "Meral Hanım eğer HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorsa bunu Müsavat Dervişoğlu'ndan değil Meral Hanım'ın kendi ağzından duymak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Destici sözlerinin devamında, "Bütün milletimiz, özellikle kendisine oy veren milliyetçi hassasiyeti olan taban, 'HDP bir siyasi parti değildir, PKK terör örgütünün bir siyasi uzantısıdır, dolayısıyla bir siyasi parti olmadığı için de kapatılmalıdır' cümlesini net duymak istiyor." diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici: Akşener HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorsa kendi ağzından duymak istiyoruz
OYNAT 01:15
BBP Genel Başkanı Destici: Akşener HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorsa kendi ağzından duymak istiyoruz
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun, 'Meral Hanım, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırmaktadır' açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Destici, 'Meral Hanım eğer HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorsa bunu Müsavat Dervişoğlu'ndan değil Meral Hanım'ın kendi ağzından duymak istiyoruz. Bütün milletimiz, özellikle kendisine oy veren milliyetçi hassasiyeti olan taban, 'HDP bir siyasi parti değildir, PKK terör örgütünün bir siyasi uzantısıdır, dolayısıyla bir siyasi parti olmadığı için de kapatılmalıdır' cümlesini net duymak istiyor.' diye konuştu.

"YEREL SEÇİMLERİ PKK İLE KAZANDILAR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Millet İttifakı olarak yerel seçimlerde İstanbul'u, Ankara'yı nasıl kazandıysak, aynı modelle Cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanacağız" açıklamasına ilişkin ise Destici, şunları kaydetti:

"Baktığımız zaman yerel seçimleri HDP ile yani PKK, DHKP-C ile birlikte kazandılar. Eğer cumhurbaşkanlığını da yine PKK, HDP, TİKKO, DHKP-C, bütün bunların desteğiyle kazanmayı planlıyorlarsa o zaman ülkeyi nasıl yönetecekler? Siz, PKK'nın desteğiyle cumhurbaşkanlığını kazanırsanız, o zaman orada PKK da olacak demektir. HDP eşittir PKK. Ya da DHKP-C, TİKKO zihniyetinde insanlar olacak demektir. Ya da LGBTİ'lilerin talepleri karşılanacak demektir. Milletimizin asla bunu onaylamayacağını düşünüyorum. Terör örgütü veya siyasi uzantıları Kürt vatandaşlarının temsilcisi olamaz. Bunu kim söylüyorsa bölücülük yapıyordur. Onlarla kim Türkiye'de yerel yönetimleri ele geçirdiği gibi Cumhurbaşkanlığı ya da Meclis'te çoğunluğu da ele geçirmeyi arzu ediyorsa, o da açıkça 'Ben bölücülerle iş birliği yapıyorum, bunu da meşru görüyorum' der."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Köy korucularının aldığı maaş HDP'yi rahatsız eder de CHP neden bundan rahatsız oluyor
OYNAT 00:37
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Köy korucularının aldığı maaş HDP'yi rahatsız eder de CHP neden bundan rahatsız oluyor
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, köy korucularının asgari ücretin altında maaş almamaları konusundaki teklifin HDP ve CHP tarafından reddedildiğini belirterek, “Bu, HDP'yi rahatsız eder çünkü HDP ve PKK bir dönem direkt olarak köy korucularını hedef aldı, onların ailelerine saldırdı ve şehit etti. Köy korucularımızı direklere astıkları günleri unutmayalım. HPD bundan rahatsız olur, çünkü PKK'nın partisi ama bundan CHP neden rahatsız oluyor?” dedi.

BBP Genel Başkanı Destici: PKK tarafından kurulan HDP kapatılmalıdır
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BBP Genel Başkanı Destici: PKK tarafından kurulan HDP kapatılmalıdır

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