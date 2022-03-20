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POLİTİKA

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Türk Tabipler Birliği'nden Türk kelimesi kaldırılsın

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Tabipler Birliğinin (TTB) isminin önündeki Türk kelimesinin kaldırılması gerektiğini söyledi. Destici, "TTB, PKK ve FETÖ başta olmak üzere pek çok terör örgütünün sözcülüğünü yapıyor." dedi.

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Haber Merkezi AA
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Türk Tabipler Birliğinden Türk kelimesi kaldırılsın
​​BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Malatya İl Kongresinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "TTB, Türk hekimlerini temsil etmiyor" yönündeki açıklamalarını hatırlatması üzerine, Destici, hekimlerin az bir kısmının TTB üyesi olduğunu söyledi.

Bu nedenle TTB'nin hekimleri temsil etmediğini savunan Destici, "İkincisi de hem tabiplerimizin, doktorlarımızın sosyal hakları, ücretleri, çalışma şartları, bunlar konusunda da faydalı, yapıcı çalışmalar yapmıyor, teklifte bulunmuyor, yıkıcı bir politika izliyor. Tamamen burada Türkiye düşmanlarının, açıkça söylüyorum, terör örgütlerinin PKK, FETÖ başta olmak üzere DHKP-C, TİKKO pek çok terör örgütünün adeta ve devlet, vatan, din düşmanlarının sözcülüğünü yapıyor. Onların dili ile konuşuyor ve bu da hem Türkiye, Türk milletine, Türk devletine zarar veriyor, hem de tabiplerimize zarar veriyor, hekimlerimize zarar veriyor. Sanki Türkiye'deki bütün hekimler onların düşüncesindeymiş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ben onun için TTB'nin isminin önündeki Türk kelimesinin kaldırılmasını teklif ediyorum. Kaldırılmalı çünkü TTB maalesef Türkiye'ye, Türk milletine ve Türk hekimlerine hizmet etmiyor, bölücülüğün, vatan, millet, din ve devlet düşmanlarının adeta sözcülüğünü yapıyor." diye konuştu.

Sözde Kürdistan haritasını yırtan Mustafa Destici: Sizin rüyalarınızı ve hayallerinizi kabusa çeviririz
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Sözde Kürdistan haritasını yırtan Mustafa Destici: Sizin rüyalarınızı ve hayallerinizi kabusa çeviririz
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Rize Merkez İlçe 1'inci Olağan Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 'Demirtaş, PKK ve HDP diyor ki 'Kürt sorunu statüsel bir sorundur', yani 'Biz statü istiyoruz, özerklik, anadilde eğitim, anayasadan Türk kavramının çıkarılmasını istiyoruz' diyorlar. Daha da ilerisi 'Devlet kuracağız' diyorlar. Böyle sözde paçavra haritalar yayınlıyorlar. Şimdi sayın Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan'ın bunlara karşı ses yükselttiğini gördünüz mü? Ama biz Cumhur İttifakı olarak diyoruz ki siz bunları ancak rüyalarınızda görürsünüz, biz sizin rüyalarınızı ve hayallerinizi kâbusa çeviririz' diyerek elindeki sözde Kürdistan haritasının bulunduğu kağıdı yırttı.

Muğla'da bir hastanede, uzman çavuş ile doktor arasında yaşandığı iddia edilen darp olayına ilişkin soru üzerine Destici, kime karşı yapılırsa yapılsın şiddetin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Destici, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti reddettiklerini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ama maalesef sağlık çalışanlarımıza ya da doktorlarımıza, hekimlerimize yapılan şiddetin görmezden gelinmesi ya da orada farklı bir algı oluşturma, bir kargaşa çıkarmak için bazı sağlık çalışanlarının aslında onlara sağlık çalışanı ya da hekim bile demek istemiyorum, provokatif davranışlar gerçekleştirdiğine şahit oluyoruz. Bunlar da hem hekimlerimize hem de hekimlik mesleğine büyük zarar veriyorlar. Öbür taraftan da sanki hekimlere yapılan saldırıları, şiddeti meşru gösterecek kadar bir provokatif eylemler içinde olabiliyorlar. Onun için bunların ayıklanması lazım ve bu tür provokasyon yapan kim olursa olsun bunların da hukuk önünde cezasının verilmesi lazım."

Görüntüler iddiaları yalanlıyor: Muğla'da doktorun uzman çavuşu darp ettiği anlar kamerada
GÜNDEM
Görüntüler iddiaları yalanlıyor: Muğla'da doktorun uzman çavuşu darp ettiği anlar kamerada

Görüntüler iddiaları yalanlıyor: Muğla'da doktorun uzman çavuşu darp ettiği anlar kamerada
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Görüntüler iddiaları yalanlıyor: Muğla'da doktorun uzman çavuşu darp ettiği anlar kamerada
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanının uzman çavuş tarafından darp edildiği öne sürülmüştü. Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde iddiaların tam aksi bir durumun söz konusu olduğu görüldü. Uzman çavuşun olay yerinden uzaklaşırken sağlık çalışanlarının üzerine yürüdüğü ve duvarda sıkıştırdığı anlar kameraya yansıdı. Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan başka bir görüntüde ise söz konusu doktorun hasta yakını bir kadına acil serviste bağırdığı, sinirlenip duvarları yumrukladığı ortaya çıktı.
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