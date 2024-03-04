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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı: Yaralılar var

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Tokat'ın Reşadiye ilçesine 15 km kala kaza yaptı. 4 kişinin yaralı olduğu kazada Destici'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

14:20 - 4/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:00 - 4/03/2024 Pazartesi
DHA
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: İşte kaza sonrası ilk görüntüler.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: İşte kaza sonrası ilk görüntüler.

Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı. Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Tokat'ın Reşadiye ilçesine 15 km kala kaza yaptı.


4 kişinin yaralandığı kazada Destici'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vali Numan Hatipoğlu, Reşadiye ilçesinde mitinge katılacak Destici'nin içinde bulunduğu aracın, ilçeye 15 kilometre mesafede kaza yaptığını belirtti.

Hatipoğlu, Destici'nin yaralandığını ve Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, genel durumunun iyi olduğunu aktardı. Kazada, Destici ile araçta bulunan 3 kişi de yaralandı.

Destici'nin de içinde olduğu makam aracı, Reşadiye ilçesi Çakmak köyü mevkisinde, sürücünün kontrolünden çıktı. Araç yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada Destici ile koruması, şoförü ve BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Destici'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



#Mustafa Destici
#BBP Genel Başkanı
#Tokat
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#makam aracı
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