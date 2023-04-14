BBP lideri Destici seçim beyannamesini açıkladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici , 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik partisinin seçim beyannamesini açıkladı.

Mustafa Destici'nin konuşmasından satır başları:

'Bir tarafta PKK'lılara belediyeleri geri vereceğiz diyenler var'

"Bir tarafta devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü ve milletin istikbalini önceleyen Cumhur İttifakı var. Bir tarafta da gelirsek PKK'lılara belediyeleri geri vereceğiz diyenler var. Bu masada pazarlık üzerinden yürüyen birileri var. Milletimiz buna göre karar verecek. Milletimiz tercihini buna göre yapacak."

'Geçmişte olduğu gibi devlet-millet el ele bu zorluklarIn üstesinden geleceğiz'

"Çok sıklıkla deprem bölgesine gidip gelmeye devam ediyoruz. Bu ziyaretler bazen kendi teşkilatlarımızın düzenlemesiyle bazen de Sayın Cumhurbaşkanımız ile gidiyoruz. Her gittiğimiz de yaralar sarılıyor. Şu anda evler teslim ediliyor. Köy konutları çok yakında teslim edilecek. Elhamdüllillah şu anda bölgedeki hiçbir vatandaşımız barınma, gıda, yiyecek ne de başka bir eksiğinin kalmamasını görmekten de büyük memnuniyet duyuyorum. Elbette ki bir mağduriyet yaşanıyor. Hayat bu 11 ilimizde depremden önceki gibi değil. Ama devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla, milletimiz bütün sivil toplum örgütleriyle orada. Bütün ihtiyaçların karşılanması noktasında azami gayret gösteriliyor. Geçmişteki bütün zorluklarımızı nasıl birlikte yendiysek, Van Depremini, İzmir Depremini, Elazığ depremini, Kastamonu ve Karadeniz'de yaşadığımız afetlerden sonra nasıl yaralarımızı devlet-millet el ele aştıysak bu süreçte de aynı birliktelikle aşacağız. Siz bakmayın devleti aciz göstermeye çalışanlara. Siz bakmayın bu toplumun sanki insanları yardıma koşmamış, orada hiçbir şey yapılmamış gibi gösterilmesine. Bu Türk Devleti'nin Allah'a şükür her şeye gücü yetecek."

'Emperyalist ülkeler sömürülerine uygun yönetimleri iktidara getirmeye çalışıyorlar Türkiye'de de bunu yapmaya çalışıyorlar'

"Sömürgecilik çağı, farklı biçim ve araçlarla maalesef devam ediyor. İnsanlığın yaşadığı en büyük felaketin emperyalizm olduğunu görüyoruz. Emperyalist ülkeler dünyanın her bölgesinde katliamlara ve göçlere neden oluyorlar. Sömürülerine uygun yönetimleri iktidara getirmeye çalışıyorlar. Türkiye'de de bunu yapmaya çalışıyorlar. Terör örgütlerini kullanmak dahil olmak üzere her türlü hukuksuzluğa başvuruyorlar. ABD PKK ile iş tutuyor. Yakın tarihimize göz attığımızda ülkemizde gerçekleşen terör hadiseleri, darbeler ve darbe girişimleri hep aynı amaca ve aynı parmak izlerine rastlıyoruz. 15 Temmuz'da bunlardan biriydi. Ve Cumhur İttifakı 15 Temmuz geceleri sokaklarda kuruldu. BBP o gecede devletin yanında yer aldı. Cumhur İttifakı ülkemizde emperyalizmin uşaklarını engellemek için kuruldu. Cumhur İttifakı 40 yıldır milletimize büyük zararlar veren terör örgütlerinin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere yeniden sızmalarına engel olmak için kuruldu. Cumhur İttifakı kendi enerji rezervlerimizi değerlendirebilmemiz, kendi madenlerimizi çıkarabilmemiz için kuruldu. Bizden yardım bekleyen, bize dua eden yolumuzu gözleyen mağdurların ellerinden tutmak ve dertlerini paylaşmak için kuruldu. Dünya üzerindeki soydaşlarımızla yeniden bir araya gelmek ve var olma mücadelemizi devam ettirebilmemiz için kuruldu."

"21. yüzyıl Türk asrı olacaktır'

"Kıymetli milletvekili arkadaşlarım; her türlü engelleme girişimi saldırı ve tuzaklara rağmen Allah'ın inayetiyle 21. yüzyıl Türk asrı olacak. Bizde bunun öncülerinden olacağız. Elbette ki 21. yy Türk asrı olacak derken bunu sadece Türk kavmiyle yapacağız demiyorum. Biz Türk, Çerkez, Boşnak, Alevi ve hatta devletine ve milletine bağlı gayrimüslimler. Nasıl ki Alparslan'ın arkasında saf tutan o 50 bin askerin tamamı Türk değildi. Onun içinde başka milletler de vardı. Dolayısıyla bu savaşı Alevi, Sünni, Boşnak ayrımı yapmadan birlikte vereceğiz."



