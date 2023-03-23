BBP lideri Destici seçimlerdeki oy hedeflerini açıkladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 14 Mayıs seçimlerine hazırlık sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Destici'nin açıklamaları şu şekilde;

BBP'nin alabileceği oy potansiyeli yüzde 34. BBP kurulalı 30 yıl oldu. Herhangi bir seçimde BBP'ye oy verdiniz mi diye sorulduğunda seçmenin yüzde 9,6'sı BBP'ye oy vermiş.

"Oy hedefimiz yüzde 4-5"

Şu an partimizde aday adaylık başvuruları hızlı bir şekilde devam ediyor. Pazar gününden itibaren il il seçim çevresi listelerimizi hazırlayacağız.

Büyük Birlik Partisi 81 ilde seçime girmek için bütün hazırlıklarını sürdürüyor. Gerçekçi olmamız gerekirse bu seçimde oy hedefimiz yüzde 4-5.

HÜDA Par'ın ittifaka katılması

Biz BBP olarak bir duruşumuz var. Partimiz kurulurken Milli Mutabakat Metni yayımlanmış. Şehit liderimiz Muhsin başkanımız kurucularımız, denmiş ki: Biz Allah'ın varlığı ve resulün risaleti dışında her şeyi konuşabiliriz, her şeyi tartışabiliriz. İkinci bir kırmızı ise şudur: Teröre ve şiddete bulaşmadığı sürece herkes fikrini açıkça beyan edebilir. Siyasi partilerde fikirlerini söyleyebilir. Üçüncüsü nedir? Anayasa ve yasalarımız. Hiç kimse Anayasa ve yasalarımıza aykırı bir program yazamaz. Yazanlar varsa bunlarla ilgili Yargıtay yada mahkemeler gereğini yerine getirir.

Biz BBP olarak HÜDA Par'ın özellikle konfederasyon yada özerklik yada anadilde eğitim bir takım programında olan vaatlerini asla kabul etmiyoruz ve reddediyoruz. Bunların karşısındayız. Bunları asla BBP olarak doğru bulmuyoruz.

Onların görüşüdür. Bizim görüşümüz nettir bu konuda. Biz devletin varlığını, üniter yapısını ülkenin bütünlüğünü milletin birliğini istiklalini ve istikbalini önceleyen bu ay yıldızlı bayrağın altında bir ve beraber yaşama iradesi koyan insanların bu ülkede siyaset yapmasını daha doğru olduğunu düşünüyoruz.

"Pervin Buldan ne söylüyorsa Duran Kalkan onu söylüyor"

HÜDA Par ile HDP'yi eşleştirmeye çalışıyorlar. HÜDA Par'ı Hizbullah ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. HÜDA Par'ın genel başkanı çok açık ve net bir şekilde Hizbullah'ın daha önce gerçekleştirmiş olduğu infazlarını kabul etmediklerini doğru bulmadıklarını ve kendilerinin de Hizbullah'la hiçbir şekilde bir ilgileri olmadığını ve Hizbullah'ın 23 sene önce tasfiye olduğunu, ortadan kalktığını kendilerinin de daha 10-12 yıllık bir siyasi parti olduğunu söylüyor.

"Ha Demirtaş dediler ha Kılıçdaroğlu dediler"

HDP'ye baktığımızda, HDP bugün Türkiye'nin varlığına kasteden, birliğine kasteden PKK terör örgütünün siyasi şubesi. Yada siyasi uzantısı olduğu noktasında hiçbir itirazda bulunmuyor. PKK'yı destekliyor, PKK'nın eylemlerini destekliyor. Pervin Buldan ne söylüyorsa Duran Kalkan onu söylüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu şu anda ne denirse evet diyor. HDP, Kılıçdaroğlu'nu uygun bir aday olarak görüyor. Siyasi bölücülük terörden daha tehlikelidir. Ha Demirtaş dediler ha Kılıçdaroğlu dediler. Söylemlerine baktığınız zamanda farklı bir durum görmüyorsunuz.







