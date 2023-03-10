BBP Lideri Destici'den Akşener'e: Senin adayın PKK ile görüşüyor nasıl buna 'Evet' diyorsun?

"Zaten kendileri de daha sonra 'Bizim oyumuzla kazandınız' dediler. Zaten CHP ile HDP ittifakını ve Altılı Masa ile HDP ittifakını görmek isteyen İBB'ye bakabilir. Orası incelendiğinde nasıl bir ilişkide oldukları çok rahat görülebilir. Meral Hanım'ı da samimi bulmuyorum. PKK eşittir HDP diyor. Bu çok güzel. Ama senin cumhurbaşkanı adayın PKK ile görüşüyor o zaman. Nasıl buna evet diyorsun?"