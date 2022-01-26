Bebeğine zarar gelir diye aşı yaptırmadı: 19 yaşındaki genç anne koronavirüse yenik düştü

Nusaybin ilçesinde oturan hamile Selma Arslan, doğum sancıları başlayınca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğum servisine alınan Selma Arslan, kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocuğuna 'Melek Mira' ismini veren genç annenin koronavirüse yakalandığı belirlendi. Anne tedaviye alınırken, sağlık durumu iyi olan Melek Mira, ayrı odaya gözlem altında tutuldu.

DHA

DOĞUMDAN SONRA DURUMU KÖTÜLEŞTİ

Doğumdan sonra yapılan tedavilere cevap vermeyen Arslan'ın durumu ağırlaştı. Yoğun bakımda bir süre tedavisi süren genç anne Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Bebek ise ailesine teslim edildi. Arslan, yakınları tarafından hastaneden alınarak gözyaşları arasında Nusaybin Hacılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan Selma Arslan'ın, bebeğine zarar gelir diye koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

REKLAM

DHA

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ PAYLAŞIM YAPTI

Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, vefat eden Arslan'ın mezar taşına bağlı olan tülbendinin görselini paylaşarak, "Mardin’de hava karlı ve soğuk. Fakat içimizi üşüten kar değil; 19 yaşındaki gebe, aşısız kaybettiğimiz annemiz. Ve annesiz büyüyecek Melek bebek. Gerçekten acımız tarifsiz. Değerli anne adaylarımız, gebe hanımefendiler lütfen aşı olalım; çocuklarımızın size çok ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

KAYKAKAMIN EŞİ BEBEĞİ ZİYARET ETTİ

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı'nın eşi Nigar Kayabaşı, doğum sonrasında vefat eden genç annenin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Minik Melek Mira'yı kucağına alarak bir süre seven Kayabaşı, miniğin kendilerine emanet olduğunu ifade etti.

FOTOĞRAF 13 Burdur’da meydana gelen olayda 3 yaşındaki Ayşenur K., kendisini sabah uyandırmak isteyen annesine herhangi bir tepki vermedi. Bunun üzerine anne Kader K.’nın ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekipleri minik Ayşenur’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bunun üzerine çocuğun annesi Kader K., anneannesi Yüksel K. ve dayısı Hızır Tunç Ç. gözaltına alındı. DAYI İTİRAF ETTİ<br><br>Dayı Hızır Tunç Ç, emniyetteki ifadesinde, Ayşenur’un gece ses çıkartarak gürültü oluşturduğunu ve bu nedenle tekme attığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından anne Kader K., ve dayı Hızır Tunç Ç., şüpheli, anneanne Yüksel K., ise tanık sıfatıyla adliyeye sevk edildi. Anne ve dayı tutuklandı, anneannenin ikinci eşinden DNA örneği istendi<br><br>Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan anne Kader K., ve Ayşenur’u dövdüğünü itiraf eden dayı Hızır Tunç Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kader K., ve Ayşenur’un babası olduğunu belirten ve bir süre Kader K., ile dini nikahlı evli kalan Erdi Karadeniz’den DNA örneği istendi. Davada ilginç bir gelişme yaşanarak, anneannenin ikinci eşi olan Erdoğan Kazık’tan da DNA örneği istendi. Nüfus kayıtlarına göre minik Ayşenur’un babası, anneannesinin ikinci eşi olan Erdoğan Kazık olduğu öğrenildi. TORUNLARA ŞİDDET İDDİASI<br><br><br>Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan babaanne Kader Tuğla ise torunlarına anneleri tarafından şiddet uygulandığını iddia etti. Kader Tuğla, \"Kader'in annesi ve Kader'in kocası bizi telefonla rahatsız etti. 'Erdi'yi öldüreceğiz. Oğlunu, kızını öldüreceğiz' dediler, nitekim de bunu yaptılar. Benim oğlum katil mi olsun, onu mu istiyorlar. Ölüsünü vermiyorlar madem oğlanı versinler\" dedi. \"SES KAYITLARI GÖRÜNTÜLERİ HEPSİ VAR\"<br><br>Kader K.'nın çocuklara şiddet uyguladığını iddia eden Tuğla, \"Ayağından bağlıyordu. Çocukları banyoya kilitlediler, bodruma kilitlediler. Üvey babası 1 ay önce aradı. Oğlanı ve kızı kapatmışlar aç açına. Komşuları bize telefon açtı. Ses kayıtları, görüntüleri hepsi var\" diye konuştu.<br> Kader K.'nın 4 yaşındaki oğlu T.K. olaydan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. T.K., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracı ile götürülürken babaanne Kader Tuğla aracın önünü keserek torununu görmek istedi.<br> 'BİZ ÇOCUĞUMUZUN YUVAYA GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ'<br><br>Torununun kendilerine verilmesini isteyen Kader Tuğla, \"Biz çocuğumuzun yuvaya gitmesini istemiyoruz. Onunla bari eğlenelim. Benim istediğim oğlumun eli kana bulanmasın. Oğlumuzu versinler. Ben başka bir şey istemiyorum. Oğlumun tutunacağı bir dalı oğlu var, onunla avunsun. Kızının cenazesini göremiyor, ben onu istiyorum. Allah rızası için torunumu versinler\" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Yüksel K., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Kader K. ve Hızır Tunç Ç.’nin ifade işlemleri ise sürüyor.<br> Üç yaşındaki Ayşenur yatağında ölü bulunmuştu, cani dayı itiraf etti: Anne, anneanne ve dayı gözaltında Burdur'da korkunç iddialar adeta kan dondurdu. 3 yaşındaki Ayşenur Kazık'ın annesi tarafından yatağında ölü bulunmasının ardından anne ve dayı gözaltına alınmıştı. Cani dayı emniyetteki ifadesinde kan donduran ifadesi Minik Ayşenur'un ölümündeki sır perdesini araladı. Babaanne ise torunlarının sürekli olarak şiddet gördüğünü ileri sürdü.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 5 Olay, Türkiye sınırına yakın İran'a bağlı Belesur köyünde yaşandı. Türkiye'ye 8-9 yaşlarındaki iki çocuğuyla girmek isteyen Afgan kadın, soğuğa dayanamayarak hayatını kaybetti. Türkiye sınır hattına yakın olan İran'a bağlı Belesor köyünde köylüler tarafından çekilen görüntülere annenin ölmeden önce çocuklarının ellerine çoraplarını geçirdiği ortaya çıktı. Annenin ayaklarının ise poşetle sarılı olduğu görüldü. Soğuktan elleri şişen iki çocuğa köylüler yardım etti. Yaşanan olayla ilgili Van Valiliği açıklama yaptı.<br>Açıklamada şu cümlelere yer verildi:<br>\"01.01.2022 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından Türkiye-İran sınırından geçmeye çalışan iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü, çocuklarının ise köye sığınarak kurtuldukları şeklindeki paylaşım yapılmıştır.Bunun üzerine yapılan araştırma ve incelemede kolluk birimlerimize intikal eden ya da tespit edilen bir hadisenin olmadığı ve haberde adı geçen bölgelerin birbiriyle çeliştiği tespit edilmiştir. Soruşturmanın derinleştirilmesi ile birlikte bu üzücü olayın ülkemiz sınırları içerisinde değil, İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı Türkiye sınırına yakın Belasur adlı bir köyde gerçekleştiği ve şahısların köylülerce İran askerlerine teslim edildiği belirlenmiştir.\" Anne soğuktan öldü 2 çocuğu donmak üzereyken bulundu Türkiye sınırına yakın İran'a bağlı Belasur köyünde, Afganı kadın, iki çocuğu ile yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken, dondurucu soğuğa dayanamayıp yaşamını yitirdi. Annenin ayaklarının poşetle sarılı olduğu, çocuklarının ellerinde ise çoraplarının bulunduğu görülürken, Van Valiliği, olayın Türkiye sınırları içerisinde değil, İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı Türkiye sınırına yakın Belasur köyünde gerçekleştiği ve kişilerin köylülerce İran askerlerine teslim edildiği belirtildi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder