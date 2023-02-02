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Bedelli askerliğe karşı çıkan CHP'li Tekin: Askerliğimi rahat yaptım

Bedelli askerlik yapanların paralarını iade edip yeniden askere alacağız yönündeki açıklamasıyla gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin askerliğini Sosyal Demokrasi Partisi Isparta İl Başkanı olan emekli bir albay ile görüştükten sonra İstanbul'da yaptığını söyledi. Isparta'da acemi birliğinin ardından kura çekiminde Ankara çıkmasına rağmen İstanbul'da askerlik yapan Tekin, "İlk önce Ankara'ya çıkıyor. Ankara'yı durdurdum. Sonra kuralar çekiliyor, Kıbrıs, Diyarbakır Urfa eyvah dedim şimdi Ankara'yı da kaçırdık. İstanbul kuleli çıktı. İstanbul Kuleli de askerliği yaptım. Rahat askerlik yaptım, onu da söyleyeyim." şeklinde konuştu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
01:30 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

Bedelli askerlik yapanların paralarını iade edip yeniden askere alacağız yönündeki açıklamasıyla gündeme gelen Tekin, "
Anayasa'da eşitlik ilkesi diye bir şey var. Paranız olmayınca zulüm mü edileceksiniz.
" ifadelerini kulandı. Askerlik yapmanın önemli olduğunu belirten Tekin, İstanbul Kuleli'de yaptığı askerlik görevinin sürecini anlattı.
  • Tekin, askerlik bölgesi Manisa çıkmasına rağmen acemi birlik görevini Isparta'da yaptığını açıkladığı konuşmasında, kura çekimleri sırasında Ankara'ya çıkan askerlik yerini İstanbul'a aldırdığı anlaşıldı.

Isparta'da dönemin Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) İl Başkanı olan emekli bir albayla tanıştığını anlatan Tekin, "Isparta çok küçük bir yer. Caddeyi dolaştım bir kahvenin önünde oturuyorum. Kafamı kaldırdım SODEP il merkezi o zamanda ben Kadıköy ilçesinde gençlik kolları başkanıydım. SODEP il başkanlığına gittim, askerliğe geldiğimi söyledim. Bizim il başkanımız da emekli albay dediler." şeklinde konuştu.

Manisa'da çıkan acemi birliği görevini Isparta'da tamamlayan Tekin, kura çekimlerine müdahalesini açıkladığı konuşmasında, "Sonra sağ olsunlar gittik oradan.
40 gün, ya da 38 gün acemi birlik bitti.
Sonra benim şey kuradan çıktı, torpil değildi.
İlk önce Ankara'ya çıktı. Ankara'yı durdurdum.
Kuralar çekildi Kıbrıs, Diyarbakır Urfa eyvah dedim şimdi Ankara'yı da kaçırdık. İstanbul Kuleli çıktı orada askerliği yaptım. Rahat askerlik yaptım, onu da söyleyeyim." ifadelerini kullandı.

#Gürsel Tekin
#Kuleli
#İstanbul
#CHP
#Askerlik
#Bedelli Askerlik
1 saat önce
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Bedelli askerliğe karşı çıkan CHP'li Tekin: Askerliğimi rahat yaptım
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