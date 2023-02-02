Bedelli askerliğe karşı çıkan CHP'li Tekin: Askerliğimi rahat yaptım

Anayasa'da eşitlik ilkesi diye bir şey var. Paranız olmayınca zulüm mü edileceksiniz.

Anayasa'da eşitlik ilkesi diye bir şey var. Paranız olmayınca zulüm mü edileceksiniz.

Isparta'da dönemin Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) İl Başkanı olan emekli bir albayla tanıştığını anlatan Tekin, "Isparta çok küçük bir yer. Caddeyi dolaştım bir kahvenin önünde oturuyorum. Kafamı kaldırdım SODEP il merkezi o zamanda ben Kadıköy ilçesinde gençlik kolları başkanıydım. SODEP il başkanlığına gittim, askerliğe geldiğimi söyledim. Bizim il başkanımız da emekli albay dediler." şeklinde konuştu.