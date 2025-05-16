Beklentiler değişti toplum dönüştü

Nüfus artış hızı yüzde 1,1’e, doğurganlık oranı ise 1,51’e geriledi. 65 yaş üstü nüfusun oranı yüzde 10,6’ya, yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 15,5’e çıktı. Uzmanlar, 2030’lu yıllardan itibaren yaşlıların baskın demografik grup haline geleceğini belirtiyor. Hane halkı büyüklüğü 3,11 kişiye düşerken, çekirdek aile oranı yüzde 38’e geriledi. Her beş haneden biri artık tek kişilik. Boşanmalardaki artışla birlikte tek ebeveynli hane oranı da yükseldi. Sağlık sistemine başvuru oranı son 20 yılda dört kat artarak 2023’te kişi başına ortalama 11,4 başvuruya ulaştı. Türkiye, OECD ülkeleri içinde Güney Kore ve Japonya’dan sonra hekime en fazla başvuru yapılan ülke oldu. Ancak bu durum, sistem üzerinde sürdürülemez bir baskı yarattı. Aynı şekilde hukuk sisteminde de 2023’te 2,86 milyon yeni dava açıldı. Toplam dosya yükü 5 milyona yaklaştı. Yargı personeli sayısındaki yüzde 60’lık artışa rağmen, dosya yükü hafiflemedi. Kadınların ortalama eğitim süresi 8,6 yıla yükselirken, istihdam oranı yüzde 32,5 ile tarihi zirveye ulaştı. Raporda, 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin göç hareketlerini kökten etkilediği de vurgulandı. Deprem kaynaklı göç oranı yüzde 0,007’den yüzde 14,47’ye fırladı; sadece dört ilden 650 bin kişi göç etti. Doğudan batıya göç eğilimi devam ederken, Ankara, Ege, Akdeniz ve Marmara şehirleri göç almaya devam etti. İstanbul ise 2018’den bu yana net göç veriyor.