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TÜİK, 2024 yılı Doğum İstatistikleri’ni açıkladı: Türkiye'de doğurganlık hızı düşüşe geçti

TÜİK, 2024 yılı Doğum İstatistikleri’ni açıkladı: Türkiye'de doğurganlık hızı düşüşe geçti

10:2913/05/2025, Salı
AA
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TÜİK, 2024 yılı Doğum İstatistikleri’ni açıkladı
TÜİK, 2024 yılı Doğum İstatistikleri’ni açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin doğum istatistiklerini yayımladı. Buna göre, geçen sene canlı doğan bebek sayısı 937 bin 559 oldu. Toplam doğurganlık hızı ise 1,48 çocuk oldu. Toplam doğurganlık hızı son sekiz yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,10'un altında kalmaya devam etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı doğum istatistiklerini yayımladı. Buna göre, canlı doğan bebek sayısı 2024 yılında 937 bin 559 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,4'ü erkek, yüzde 48,6'sı kız oldu.


TOPLAM DOĞURGANLIK HIZI 1,48 ÇOCUK OLDU


Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2014 yılından itibaren aralıksız düşüş eğilimine girerek 2024 yılında 1,48 çocuk olarak gerçekleşti. Toplam doğurganlık hızı son sekiz yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,10'un altında kalmaya devam etti.


Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor.




#TÜİK
#doğurganlık oranı
#nüfus yenilenme oranı
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