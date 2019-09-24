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POLİTİKA

Belediye başkanının aracına çakar cezası!

Belediye başkanının aracına çakar cezası!

İçişleri Bakanlığı'nın vatandaşların tepkisine neden olan çakarlı araçlarla ilgili yeni düzenlemeye gitmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda çakarlı araç denetimine çıktı. Yetkisiz çakar kullanan araçların tespiti için yapılan denetimlerde İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in aracına da ceza kesildi.

Haber Merkezi DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda yetkisiz çakar kullanan araçların tespiti için denetim yapıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda yetkisiz çakar kullanan araçların tespiti için denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü çakarlı araçlarla ilgili denetim yaptı. Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 15 Temmuz Şehitler köprüsü bağlantı yolu üzerinde yapmış olduğu denetimde, yetkisi bulunmadığı halde çakar kullanan araçlara idari para cezası uyguladı.

Para cezası uygulanan araçlar içerisinde İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in aracı ile Nijerya fahri konsolos aracı da bulunuyor.

Denetim sonucunda çakar kullanan araçlara idari para cezası verildi.

2 BİN TL CEZA!

Denetim sırasında yetkisi olmayan araçlara para cezası uygulandı. Resmi plakalı ve çakarlı bir şekilde trafikte seyir halinde olan bir araç durduruldu. Devlet memuru olduğunu belirten aracın sürücüsüne çakarlı araç ve emniyet şeridini kullanmaktan toplam 2 bin 4 TL para cezası uygulandı. Sürücü, " Resmi görevli bir aracım. Ben de devletin görevli bir memuruyum. Kendi şahsi işimi yapmıyorum. Yetişmemiz gereken önemli bir toplantı var. Ona yetişiyoruz. Görev kağıdım araçta" ifadelerini kullandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda yetkisiz çakar kullanan araçların tespiti için denetim yaptı.

ÇAKAR DENETİMİNE SÜRÜCÜLERDEN OLUMLU YANIT

Çakarlı araçlara yapılan düzenlemeyi sürücüler olumlu değerlendirdi.

Mert İbişler, "Bence olumlu çünkü polis gibi gezen çok insan var. Trafiği işgal eden" şeklinde konuşurken, Ömer Özdemir, "İstanbul'da araç kullanan herkes gibi ben de bu konudan aşırı rahatsızdım. Çünkü kimin olduğunu bilmediğimiz gerçekten görevli mi değil mi? Sanki İstanbul'un yarısı devlet görevlisi. İnanılmaz sayıda çakarlı araba vardı. Bu bütün şoförleri olduğu gibi beni de çok rahatsız ediyordu. Alınan kararı bu sabah büyük bir keyifle gördüm. Sonuna kadar destekliyorum. Kanunlara, kurallara uygun olmayan hiç kimsenin gereksiz üstünlük kullanmasının ve trafikte başka sürücüleri taciz etmesinin kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur diye düşünüyorum" dedi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda yetkisiz çakar kullanan araçların tespiti için denetim yaptı.

1 KASIM'DA BAŞLAYACAK

İçişleri Bakanlığı çakarlı araçlarla ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Bakanlık, kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil 'yetkisiz çakar' kullanımının 1 Kasım'dan itibaren yasaklanacağını, bu tarihten itibaren kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda 'çakar' olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyeceğini açıkladı.

  • Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Karayolları Trafik Kanununun 71 inci maddesi (f) bendi kapsamında hakkında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ve kolluk birimlerine ait sivil araçlarda sadece aracın tepe bölgesinde sabit ve/veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi bulunabilecek.

Para cezası uygulanan araçlar içerisinde İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in aracı ile Nijerya fahri konsolos aracı da bulunuyor.

Bu araçlarda da tepe lambası bulunması sürekli bir geçiş üstünlüğü hakkı sağlamayacak. Zorunlu hallerde çakar kullanımı en az 150 metre önceden başlayacak. Kolluk araçları dahil geçiş üstünlüğünden yararlanma sürekli bir hak değildir. Bu araçlar ancak tehdit/görev durumunun ortaya koyacağı zorunlu hallerde ve en az 150 metre önceden duyulabilir şekilde ışıklı ve sesli uyarı sisteminin birlikte kullanılmasıyla, kanunun öngördüğü geçiş üstünlüğü hakkından faydalanabilecek. Kolluk birimlerine ait sivil araçlar sökülüp takılır tepe lambası bulunduracak, zorunlu hallerde kullanabilecekler" ifadelerine yer verildi.

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