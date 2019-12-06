Belediye çalışanına selamlama cezası veren Güngören Belediye Başkan Yardımcısı görevden el çektirildi

Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi belediyede çalışan bir şoföre kendisini görünce ayağa kalkmadığı için tuvalet önünde oturma cezası verdi. Mesaisi boyunca oturan şoför başkanlık katındaki tuvalet önünde oturup İpekçi bölgeden geçtikçe kalkıp selam vermek zorunda bırakıldığı iddia edildi.

Belediye çalışanı şoför

Güngören Belediye Başkanı Demir'den konuya ilişkin açıklama

Yaşanan olay sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yapan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, 'Belediyemizde bugün meydana gelen üzücü olaydan dolayı ilgili başkan yardımcımızın istifası alınmıştır.Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.' ifadelerini kullanarak alınan kararı duyurdu.

Belediyemizde bugün meydana gelen üzücü olaydan dolayı ilgili başkan yardımcımızın istifası alınmıştır.

Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. — Dr.Mim.Bünyamin DEMİR (@Bunyamindemirdr) December 5, 2019