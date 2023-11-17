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Bellevue Sarayı'nda kritik görüşme: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi. Bellevue Sarayı’na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından karşılandı. Daha sonra baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Steinmeier, heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti.

18:13 - 17/11/2023 Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.

Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanlığı Bellevue Sarayı'na gelişinde Steinmeier tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Steinmeier, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Erdoğan ziyaret anısına hazırlanan şeref defterini imzaladı.

Daha sonra baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Steinmeier, heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti.



#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Almanya Cumhurbaşkanı
#Frank-Walter Steinmeier
#Görüşme
34 dakika önce
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