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Gündem Benim acım dinmez 15 Temmuz gecesi Erdoğanın kaldığı otelde şehit olan polisimizin ailesi konuştu
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Benim acım dinmez: 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın kaldığı otelde şehit olan polisimizin ailesi konuştu

15 Temmuz gecesi Marmaris’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker’in annesi Güzel Eker yüreğinin ilk günkü gibi yandığını belirtiyor. Eker, “Onlar oradan (cezaevinden) çıkarsa o gün biz bir daha ölürüz. Ben o gün ölürüm. Acım büyük, sönmez bu acı” diyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güzel Eker
Güzel Eker

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, FETÖ’nün darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker’in anne ve babası, evlatlarıyla gurur duyuyor. Güzel ve Nihat Eker çifti, oğullarının şehit olmasının ardından, evlatlarının şehadete ulaştığı Marmaris’e yerleşti. Çift, fotoğraf ve bayraklarla evin her köşesinde şehidin anılarını yaşatıyor.

Nihat Eker

EMANETLERİ BİR HATIRA

N. Cengiz Eker

Çift, şehit evlatlarının adının okul, hastane, orman, sokak ve kütüphanede yaşatılmasının gururunu yaşıyor. Baba Nihat Eker, ölünceye kadar evlat acısının bitmeyeceğini belirterek, şöyle konuştu: “Oğlumun gurur duyduğum polis üniformasını giyince rahat ediyorum. Emanetleri bir hatıra. Cengiz’in birçok ilde adı yaşatılıyor. Oğlumun adının verildiği okuldan mezun olanlar da bizim için gurur tablosu.”

ÇIKARLARSA BEN ÖLÜRÜM

  • Anne Güzel Eker de yüreğinin ilk günkü gibi yandığını ifade ederek şöyle devam etti: “Akşam olunca kapıya bakıyorum. Gelsin diye bekliyorum ama Cengiz yok. Mahkemede katillere haykırmak, onlara hakaret etmek isterdim ama oğluma yakıştıramadığım için hakaret edemedim. Onların oradan (cezaevinden) çıkmasını istemiyorum. Onlar oradan çıkarsa o gün biz bir daha ölürüz. Ben o gün ölürüm. Benim acım büyük, sönmez bu acı.”

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