Beraati bozulsun darbeden ceza alsın

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararının bozulmasına, İyidil'in Türk Ceza Kanunu'nun "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309. maddesinden cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.
AĞIR CEZADAN MÜEBBET ALMIŞTI
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olan eski Korgeneral Metin İyidil, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırılmıştı. Bölge Adliye Mahkemesi ise yaptığı incelemenin ardından İyidil hakkında "beraat" kararı vermişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’nce verilen beraat kararının, usul ve esastan bozulması talebiyle temyiz başvurusunda bulunulmuştu.
DARBE GİRİŞİMİNE MÜDAHALE ETMEDİ
- Temyiz üzerine dosya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına geldi. Başsavcılık, İyidil hakkındaki beraat kararının bozulmasını, İyidil’in Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “anayasayı ihlal” suçunu düzenleyen 309. maddesinden cezalandırılmasını talep etti. Başsavcılığın tebliğnamesi, davayla ilgili son kararı verecek Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderildi. Tebliğnamede, sanık Metin İyidil'in, darbenin bastırılması için birliğinin başına geçerek darbecilerle mücadele etmediği, darbe teşebbüsünün hazırlık ve planlama aşamalarında yer aldıktan sonra girişimin FETÖ terör örgütü üyesi askerler tarafından gerçekleştirildiğinin açıklandığı ilk andan itibaren darbeci ast birlik komutanları ile irtibatını sürdürerek onları yönlendirdiği belirtildi.