Beraati bozulsun darbeden ceza alsın

Dünya

26 ülke kapımızı çaldı: Koronavirüse karşı yanımızda olun

Koronavirüs salgınını önlemedeki başarısıyla övgü alan Türkiye’ye, birçok ülkeden yardım ve destek talebi geldi. Şu ana kadar bazı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Çin, İran, Bulgaristan, Gürcistan’ın da aralarında olduğu 26 ülkeden tıbbi cihaz ve uzmanlık desteği talebinde bulunuldu.