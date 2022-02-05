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İSTANBUL

Beşiktaş Bebek’te lüks mekâna silahlı saldırı: 3 yaralı

Beşiktaş Bebek’te lüks bir mekâna yapılan silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Mekânın önünde geniş çaplı çalışma yapan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için inceleme başlattı.

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Haber Merkezi İHA
Beşiktaş Bebek’te lüks mekâna silahlı saldırı: 3 yaralı
Saat 01.30 sıralarında iddiaya göre kafeye alınmayan kişilerce ateş açıldı.

Olay saat 01.30’da Beşiktaş Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir kafede meydana geldi. İddiaya göre kimliği belli olmayan kişi veya kişiler cadde üzerinde bulunan ünlü kafeye girmek istedi.

İHA

Kafe görevlileri tarafından içeri alınmayan kişi veya kişiler daha sonra caddeye gelerek silahla kafeyi kurşun yağmuruna tuttu.

İHA

Saldırada 3 kişi yaralandı

Lüks mekana yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda saldırganların silahından çıkan kurşunlar, çiçek satan 1 kişi ve 2 kafe çalışanı yaralandı. Saldırganlar olay yerinden hızlıca kaçtı.

İHA

Silah seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

İHA

Ünlü sanatçı Teoman da kafedeydi

Silahlı saldırının hedefi olan kafede, olay sırasında ünlü sanatçı Teoman'ın da kafede olduğu ortaya çıktı. Teoman, saldırının ardından aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

İHA

Kafe ve çevresinde geniş çaplı araştırma

Mekânın olduğu yere güvenlik şeridi çeken polis ekipleri olay yerinde uzun süre delil araştırması gerçekleştirdi. Olay yerinde çok sayıdaki boş kovan incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Saldırganların silahından çıkan kurşunlardan birisinin park halindeki lüks bir otomobile isabet ettiği görüldü. Yaralanan 3 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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