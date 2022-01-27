Gündem Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
İSTANBUL

Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


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Haber Merkezi DHA
Son dakikika: Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Şafak Mahmutyazıcıoğlu,

Eski Beşiktaş yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu saat 00.30 sıralarında Yeşilköy’de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Dört yerinden yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Yanında bulunan şoförü ise yaralandı.

Olay Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cümbüş Sokakta bir balıkçıda bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Şafak Mahmutyazıcıoğlu

SALDIRGANLAR KAÇTI

Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor. Hayatını kaybeden Mahmutyazıcıoğlu sunucu Ece Erken ile evliydi.

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