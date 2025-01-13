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Beşiktaş Belediyesi'ndeki operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltında: 'Yanlış bir şey yapmışsa...'

Beşiktaş Belediyesi'ndeki operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltında: 'Yanlış bir şey yapmışsa...'

16:4013/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul'da 'Aziz İhsan Aktaş' elebaşılığını yaptığı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verdiğinin tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınanlar arasında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş da bulunuyor. Bakan Yardımcısı Aktaş, "Kardeşim de olsa yanlış bir şey yapmışsa gereği yapılır" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alınmıştı.


Gözaltına alınanlar arasında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş da bulunuyor.


"Muhtemelen oradaki bir iş ile ilgili gözaltına alındı"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, kardeşinin memur olarak 20 yıldır İBB’de çalıştığını belirterek,
“Operasyon kapsamında gözaltına alındığını sabah öğrendim. Muhtemelen oradaki bir iş ile ilgili gözaltına alındı. Şu anda soruşturma gizli olduğu için bizim de bilgimiz yok.

"Kardeşim de olsa yanlış bir şey yapmışsa gereğinin yapılması lazım"

Sonuçta kardeşim de olsa yanlış bir şey yapmışsa gereğinin yapılması lazım. Konu bundan ibaret, belediye memuru bu çocuk. Oradaki attığı bir imza ile ilgili muhtemelen gözaltında içeriğini biz de bilmiyoruz”
dedi.

SÖZCÜ'nün haberine göre; Aktaş'ın ayrıca Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı BELTAŞ'ya yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi.


Aktaş'ın yönetici olduğu BELTAŞ; Kafe işletmeciliği, kültür merkezi, sanat galerileri işletmeciliği, organizasyon, catering hizmetleri, reklam panoları işletmeciliği, otopark işletmeciliği gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.




#Beşiktaş Belediyesi
#Rıza Akpolat
#Ahmet Aktaş
#Mehmet Aktaş

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