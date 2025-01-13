Beşiktaş Belediyesi'ndeki operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltında: 'Yanlış bir şey yapmışsa...'

İstanbul'da 'Aziz İhsan Aktaş' elebaşılığını yaptığı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verdiğinin tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınanlar arasında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş da bulunuyor. Bakan Yardımcısı Aktaş, "Kardeşim de olsa yanlış bir şey yapmışsa gereği yapılır" dedi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlar arasında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş da bulunuyor.
"Muhtemelen oradaki bir iş ile ilgili gözaltına alındı"
"Kardeşim de olsa yanlış bir şey yapmışsa gereğinin yapılması lazım"
SÖZCÜ'nün haberine göre; Aktaş'ın ayrıca Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı BELTAŞ'ya yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi.
Aktaş'ın yönetici olduğu BELTAŞ; Kafe işletmeciliği, kültür merkezi, sanat galerileri işletmeciliği, organizasyon, catering hizmetleri, reklam panoları işletmeciliği, otopark işletmeciliği gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.