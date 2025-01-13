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Mersin'de DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı ve 4 meclis üyesi tutuklandı

Mersin'de DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı ve 4 meclis üyesi tutuklandı

07:4013/01/2025, Pazartesi
AA
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DEM Partili Hoşyar Sarıyıldız ile başkan yardımcı tutuklandı.
DEM Partili Hoşyar Sarıyıldız ile başkan yardımcı tutuklandı.

Mersin'de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 4 belediye meclis üyesi tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesinin DEM Parti'li meclis üyeleri Özgür Ç3ağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Sarıyıldız ile Arslan, Çağlar, Oruç ve Bakırhan tutuklandı, Danış ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Başsavcılığın "terör örgütü propagandası yapma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'na aykırılık" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarını işleyenlere yönelik başlattığı soruşturmada, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 5 belediye meclis üyesi gözaltına alınmıştı.
#DEM Parti
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