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DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı gözaltına alındı

DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı gözaltına alındı

08:3010/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
AA
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Polis ekipleri DEM Partili belediye başkanı ve meclis üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
Polis ekipleri DEM Partili belediye başkanı ve meclis üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 5 belediye meclis üyesi gözaltına alındı. Akdeniz Belediyesinde arama yapan polis ekipleri, binanın önü ve çevresinde de güvenlik önlemi aldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'na aykırılık" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarını işleyenlere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesinin DEM Parti'li meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.

Akdeniz Belediyesinde arama yapan polis ekipleri, binanın önü ve çevresinde de güvenlik önlemi aldı.


#DEM
#Akdeniz Belediyesi
#Mersin

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