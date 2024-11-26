Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
DEM Parti Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı

DEM Parti Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı

Lokman Özdemir
09:1326/11/2024, Salı
G: 26/11/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cengiz Dündar
Cengiz Dündar

Diyarbakır'da, Demokratik Emek Partisi (DEM Parti) üyesi ve Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Terörle bağlantılı belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor.


Diyarbakır'da, Demokratik Emek Partisi (DEM Parti) üyesi Kayapınar Belediye Başkanı
Cengiz Dündar
, polis ekiplerinin evine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda
"Polisler evimi bastı, arama yapıyorlar, gözaltına alacaklar"
ifadelerini kullandı.

Bir süre sonra yeni bir paylaşımda bulunan Dündar,
"Gözaltına alındım"
dedi.

Sıkı denetim


Belediye başkanlarına yönelik operasyon dalgası CHP'li Esenyurt Belediyesi'yle başladı. DEM-CHP ittifakıyla seçilen Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanmış, yerine Can Aksoy atanmıştı.


Bu gelişmeyi takiben, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine de kayyım atandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, belediye başkanlarının görevden alınmasının "geçici bir tedbir" olduğu ifade edilmişti.


Son olarak, Tunceli'deki DEM Parti yönetimindeki belediye ve CHP'li Ovacık Belediyesi'ne kayyım atandığı duyuruldu. Bakanlık açıklamasında, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın, PKK üyeliğinden hüküm giymesi ve devam eden PKK propagandası soruşturması nedeniyle görevden alındığı bilgisi yer aldı.



#DEM Parti
#Kayapınar
#Diyarbakır

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Susurluk'ta fem fabrikasında çıkan yangın 3 saatte söndürüldü