Akdeniz Belediyesine kayyum atandı

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mersin'in Akdeniz İlçe Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın, ‘Terör örgütü propagandası yapmak', 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet' ve ‘2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçlarından dün sevk edildiği Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandığı belirtildi. Bunun üzerine Sarıyıldız'ın Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici olarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener'in Mersin Valiliği tarafından Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği ifade edildi.