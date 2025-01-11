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14 milletvekili için 17 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sunuldu

14 milletvekili için 17 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sunuldu

15:3811/01/2025, Cumartesi
DHA
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14 milletvekiline ait fezlekeler, TBMM Karma Komisyonu'nda değerlendirilecek.
14 milletvekiline ait fezlekeler, TBMM Karma Komisyonu'nda değerlendirilecek.

TBMM Başkanlığı'na, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da bulunduğu 14 milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik 17 yeni fezleke gönderildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yoğun yasama faaliyetlerine devam ederken, 14 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanlığı tarafından Karma Komisyon’a gönderildi.


Dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edilen isimler arasında öne çıkan milletvekilleri de yer alıyor.


Fezlekeler, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’da değerlendirilecek.


Hangi milletvekilleri var?


Dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeleri komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:


CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarı, DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş'a ait , CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, DEM Parti Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu.

Meclis Başkanlığı tarafından sevk edilen bu dosyaların komisyon incelemelerinin ardından TBMM Genel Kurulu’na taşınıp taşınmayacağı merakla bekleniyor.


#TBMM
#milletvekili
#Dokunulmazlık

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