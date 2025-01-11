14 milletvekili için 17 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sunuldu

TBMM Başkanlığı'na, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da bulunduğu 14 milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik 17 yeni fezleke gönderildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yoğun yasama faaliyetlerine devam ederken, 14 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanlığı tarafından Karma Komisyon’a gönderildi.
Dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edilen isimler arasında öne çıkan milletvekilleri de yer alıyor.
Fezlekeler, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’da değerlendirilecek.
Hangi milletvekilleri var?
Dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeleri komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:
Meclis Başkanlığı tarafından sevk edilen bu dosyaların komisyon incelemelerinin ardından TBMM Genel Kurulu’na taşınıp taşınmayacağı merakla bekleniyor.