AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler: Gündemimizde genel af yok

"Meclisimiz, siyasi parti grubu olan veya grubu olmayan partilere baktığımızda en yüksek temsilin sağlandığı bir yer. Bilgilendirmelerin ve görüş alışverişlerinin olması kıymetli. Önümüzdeki süreç hiç ummadığımız, bambaşka gelişmelere yol açacaktır. Bu görülüyor ama bunun adını şimdiden koyamayız. Önümüzdeki aylarda buna benzer hiç ummadığımız çerçevede birçok gelişmenin olacağını düşünüyoruz. Bunun işaretleri geliyor ama şöyledir, böyledir diye tarif etme imkanım yok. Bizim de bu konularda hazırlıklı olmamız lazım. Bugüne kadar ayak bağı olan, bize büyük sıkıntılar meydana getirmiş olayların da bir şekilde çözülüyor olması önemli. Türkiye'nin toplumsal barışının önümüzdeki dönemlerde çok daha önemli hale geleceğini gördüğümüz birçok olaylar gelişecektir. Bu yönüyle de toplumsal temsilin sağlandığı en önemli yer Meclis'tir. Meclis'teki siyasi parti gruplarının, genel başkanların doğrudan bilgilendiriliyor olması, onların da tepkilerinin alınıyor olması çok kıymetli bir şeydir."