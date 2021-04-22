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Gündem Beşiktaşta cep telefonuna bakarken kaza yapan otobüs şoförü tutuklandı
İSTANBUL

Beşiktaş'ta cep telefonuna bakarken kaza yapan otobüs şoförü tutuklandı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, seyir halindeyken cep telefonuyla oynadığı sırada bariyerlere çarpan ve bir yolcunun ölümüne sebep olan belediye otobüs şoförü, "taksirle adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi İHA
Beşiktaşta cep telefonuna bakarken kaza yapan otobüs şoförü tutuklandı
Cep telefonuna bakarken kaza yapan ve bir yolcunun ölümüne neden olan otobüs şoförü tutuklandı

Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'nda sabah yaşanan kazada çift katlı belediye otobüsü alt geçitten geçerken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, bariyerlerden kopan parça otobüsün içerisine girerek Sevgi Yamaç Yalçın'ın ölümüne, Münir B.'nin yaralanmasına neden olmuştu.

Beşiktaş'taki otobüs kazası kamerada: Şoför telefonla oynuyormuş
GÜNDEM
Beşiktaş'taki otobüs kazası kamerada: Şoför telefonla oynuyormuş

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kaza sırasında telefonla ilgilendiği belirlenen otobüs şoförü Baki T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki adli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “taksirle adam öldürmek” suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Beşiktaş'ta çift katlı otobüs bariyerlere çarptı:1 yolcu hayatını kaybetti
OYNAT 00:59
Beşiktaş'ta çift katlı otobüs bariyerlere çarptı:1 yolcu hayatını kaybetti
Beşiktaş Barbaros Bulvarında çift katlı belediye otobüsü tünel içerisinde bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle otobüse saplanan bariyerler bir yolcunun hayatını kaybetmesine neden oldu
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