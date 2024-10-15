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Beştepe'de önemli zirve: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Beştepe'de önemli zirve: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Semih Bozkuş
19:4415/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya kurul üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz katıldı.



#Yüksek İstişare Kurulu
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan

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