Beştepe'de önemli zirve: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8'inci Olağan İl ve İlçe Kongreleri'ne bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Doğruluktan, dürüstlükten, samimiyetten ayrılmadan milletin emanetine halel getirmeden tüm Türkiye için, 85 milyonun her bir ferdi için çalışmayı sürdürüyoruz." dedi. Erdoğan, "Şartlar ne olursa olsun millete verdiğimiz sözlere daima sadık kaldık" ifadelerini kullandı.