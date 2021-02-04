Gündem Beştepede sürpriz görüşme trafiği Erdoğan önce Bahçeli ardından AYM Başkanı Arslan ile görüşecek
POLİTİKA

Beştepe'de sürpriz görüşme trafiği: Erdoğan önce Bahçeli ardından AYM Başkanı Arslan ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün iki önemli görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ve Anayasa Mahkemesi Başbakanı Zühtü Arslan'ı kabul edeceği bildirildi. İki görüşme de Beştepe'de gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak saat 15.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Görüşmenin en önemli gündem maddesi yeni anayasa çalışmaları olacak.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den olumlu yanıt gelmişti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır

Ekonomik reformlar da masaya yatırılacak

Erdoğan ile Bahçeli'nin bunun yanı sıra hukuki ve ekonomik reformlar, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar ve gündemdeki diğer konuları da masaya yatırması bekleniyor. Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesinin ardından ise saat 18'de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışmasının zamanı gelmiştir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışmasının zamanı gelmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir. Öyle terör örgütüyle iltisakların gölgesinde yürütülebilecek bir iş değildir. Milletin göz önünde ve onun temsilcilerin tamamın katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi, ortaya çıkan metnin mutlaka milletin takdirine sunulması gerekmektedir. Cumhur İttifakı olarak uzlaşırsak harekete geçeriz' dedi.

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Cumhur İttifakı’ndan ortak komisyon

  • Görüşmenin AYM'nin Enis Berberoğlu'na ilişkin hak ihlali kararının ardından gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

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Yeni anayasa vakti geldi: Şeffaflık vurgusu
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