Beştepe'de sürpriz zirve: Erdoğan Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Seçim takvimi açısından kritik bir haftaya girilirken Külliye'de önemli bir görüşme gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün saat 16:30'da görüşecek. Bu görüşme ile 4. görüşmesini gerçekleştiriyor olacak.
24 Mart son tarih
Cumhur İttifakı için Yeniden Refah Partisi'nden de bir açıklama bekleniyor. Oradan gelecek olan yanıt da Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin içeriğini netleştirecek. 23 Mart tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı adaylıkları YSK'ya sunulacak. 24 Mart tarihi de protokollerin sunulması için son tarih.