Gündem Beştepeye çıktığı iddia edilen Muharrem İnce Pazar günü konuşacağım
POLİTİKA

'Beştepe'ye çıktığı' iddia edilen Muharrem İnce: Pazar günü konuşacağım

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın ortaya attığı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği "Beştepe'ye çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü" iddia edilen Muharrem İnce, pazar günü açıklama yapacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Milletvekili Muharrem İnce
CHP Milletvekili Muharrem İnce

Muharrem İnce, bir paylaşımda bulunarak;

"24 Kasım 2019 Pazar günü saat 13.00’de Yalova Merkez Elmalık Köyündeki evimde sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için isteyen gazetecinin istediği soruyu sorabileceği basın toplantısı düzenleyeceğim." dedi.
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