'Beştepe'ye çıktığı' iddia edilen Muharrem İnce: Pazar günü konuşacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerçekten Bay Kemal olmak kolay değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Kiraz Belediyesi tarafından düzenlenen programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Gerçekten Bay Kemal olmak kolay değil. Bunun için önce bürokrat olarak SSK'yı batıracaksın. Siyasete girecek verdiğin her sözden döneceksin. Kaset komplosu ile partin çalkalanırken önce aday olmayacağım diyecek ertesi gün sözünden döneceksin' ifadelerini kullandı.

