'Beştepe'ye çıktığı' iddia edilen Muharrem İnce: Pazar günü konuşacağım

Muharrem İnce, bir paylaşımda bulunarak;
"24 Kasım 2019 Pazar günü saat 13.00’de Yalova Merkez Elmalık Köyündeki evimde sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için isteyen gazetecinin istediği soruyu sorabileceği basın toplantısı düzenleyeceğim." dedi.
24 Kasım 2019 Pazar günü saat 13.00’de Yalova Merkez Elmalık Köyündeki evimde sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için isteyen gazetecinin istediği soruyu sorabileceği basın toplantısı düzenleyeceğim.
— Muharrem İNCE (@vekilince) November 23, 2019