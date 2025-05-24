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Beton mikseri ile kamyonun arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Beton mikseri ile kamyonun arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti

21:3824/05/2025, Cumartesi
DHA
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Beton sürücüsünün hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Beton sürücüsünün hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'da beton mikseri, yokuş yukarı ilerlerken, karşı yönden gelen kamyonla karşılaştı. Her iki araç da yolda durdu. Mikserin sürücü aracını durdurup yola baktığı sırada kamyon geriye doğru kaydı. İki araç arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, beton mikseriyle kamyonun arasında sıkışan Aslan Akçakale (49), hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Geriş Mahallesi'nde meydana geldi. Aslan Akçakale yönetimindeki 34 BNM 492 plakalı beton mikseri, yokuş yukarı ilerlerken, karşı yönden gelen İlkay Ç. (36) yönetimindeki 34 GJY 915 plakalı kamyonla karşılaştı. Her iki araç da yolda durdu. Aslan Akçakale, beton mikserini durdurup inerek yola bakmak istedi. Bu sırada kamyon geriye doğru kaydı. Akçakale, beton mikseri ve kamyon arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akçakale'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Akçakale'nin cansız bedeni, araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Muğla
#Bodrum
#Beton Mikseri
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