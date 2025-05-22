Bodrum'da inşaat yasaklarına uymayanlara ceza yağdı: Bir haftada 3 milyon liranın üzerinde ceza kesildi





Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen basın toplantısında inşaat yasaklarıyla ilgili denetim ve uygulamaların sıklaştırıldığını belirterek, "Bodrum'da faaliyet gösteren iş firmaları lütfen ağır tonajlı araçlarınızı, hafriyat kamyonlarınızı, beton mikseri ve kırıcılarınızı bugünden itibaren çalıştırmayın. Çalıştırdığınız takdirde para cezasıyla karşı karşıya kalacaksınız. Gerekirse şantiyeleriniz mühürlenecek. Zabıta ve diğer birimlerdeki ekiplerimizle beraber inşaatlarda denetimlere başladık. Belediye hoparlörlerimizden de inşaat yasağı ile ilgili çağrılarımızı yapıyoruz" dedi.































