Beyaz eşya sektörü verilerini paylaşan Bakan Varank gelen eleştiriler üzerine sordu: Bir müzmin muhalifi nasıl tanırsın

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank geçtiğimiz günlerde beyaz eşya sektörüne ilişkin açıkladığı verilerin ardından gelen eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi. Varank, kendisini eleştirenlere yönelik , "Bir müzmin muhalifi nasıl tanırsın?" ifadesini kullandı.

Varank paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir müzmin muhalifi nasıl tanırsın?

Ay misyonu dersin, millet aç işsiz, uzay zamanı mı der.

Binlerce istihdam oluşturan beyaz eşya sektörünü anlatırsın millet marsa gidiyor buzdolabı neymiş der.

Hamle teşviğiyle endüstriyel servo motor üretiyoruz dersin, yandaş mı yapıyor der."

Akşener trol başı diyerek hedef almıştı

Bugün katıldığı canlı yayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yaptığı beyaz eşya satışı karşılaştırmasıyla ilgili konuşan Akşener, "Bu arkadaş şaka gibi bir insan tipi. O troll başıydı. Trollük ruhunu atamadı üzerinden.” ifadelerini kullanmıştı.