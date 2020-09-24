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İSTANBUL

Beyin kanaması geçirdikten sonra gülme ve ağlama yetilerini kaybetti: "Gülemediğimi Cem Yılmaz'ın gösterisinde farkettim"

İstanbul'da özel bir kütüphanede çalışan Engin Akkaya'nın hayatı 13 yıl önce geçirdiği beyin kanamasıyla tamamen değişti. Akkaya beyninde oluşan hasar nedeniyle gülme ve ağlama yetilerini kaybetti. Çevresinde gülmeyen ve ağlamayan adam olarak tanındığını söyleyen Akkaya "Beyin kanamasından bir yıl sonra gittiğim Cem Yılmaz'ın gösterisinde gülemediğimi farkettim" diyor. Akkaya aynı zamanda her şeyi çift gördüğünü ancak zamanla bu duruma da alıştığını söylüyor.

Haber Merkezi DHA
Akkaya geçirdiği beyin kanaması nedeniyle gülme ve ağlama yetilerini kaybetti.
Akkaya geçirdiği beyin kanaması nedeniyle gülme ve ağlama yetilerini kaybetti.

İstanbul'da özel bir üniversitede kütüphane görevlisi olarak çalışan Engin Akkaya (43), 13 yıl önce beyin kanaması geçirdi. Beyninde oluşan hasar ile tüm hayatı değişen Akkaya ne ağlayabiliyor ne de gülebiliyor...

"GÜLMEYEN VE AĞLAMAYAN ADAM"

Geçirdiği beyin kanamasından sonra 35 gün yoğun bakımda kalan sonrasında da ağlama ve gülme yetilerini kaybeden Akkaya, çevresinde gülmeyen ve ağlamayan adam olarak tanınıyor.

'CEM YILMAZ'IN PROGRAMINDA FARK ETTİM'

Gülemediğini ünlü şovmen Cem Yılmaz’ın programına katıldığında fark ettiğini söyleyen Akkaya, "Bir sabah uyandığımda ensemden başlayan bir ağrı ile kendimi hastanede buldum. 35 gün yoğun bakımda yattıktan sonra uyandığımda beyin kanaması geçirdiğimi öğrendim. Sonrasında süreç kolay olmadı. 1 yıl üniversiteden uzak kaldım. 1 yıl sonra ağlamadığımı, gülmediğimi ve dünyayı çift gördüğümü fark ettim. Tam 1 yıl sonra konuk olarak katıldığım Cem Yılmaz’ın programında bu ortaya çıktı. Çevremde de gülmeyen, ağlamayan adam olarak anılmaya başladım. Sonra bu duruma alıştım. Kahkaha ve gözyaşı olmadan da suni hareketlerle duygularımı yansıtmaya çalışıyorum. 30 yaşından sonra hayatım değişti. Hayata farklı bakan, ikinci bir hayat yaşıyorum. Çevrem için de başlangıçta zor oldu ama alıştılar. Beni sonradan tanıyanlar ikinci Engin'le tanışıyorlar." dedi.

HER ŞEYİ ÇİFT GÖRÜYORUM

Herkesi çift gördüğünü anlatan Akkaya "Her şeyin ikizini görmek çok nadir bir durum. Herkesi çift olarak görüyorum. 13 yıldır hala devam ediyor. Ana görüntü sabit duruyor. Diğer görüntüyü dikkate almıyorum. Buna da alışmaya çalışıyorum. Konuk olduğum programında durumu öğrenince Cem Yılmaz da beni güldüremedi. Hala 'Engin ağabey gülmüyor musun' diye soruyor. Sonrasında Acun Ilıcalı ile yollarımız kesişti. Onlar da güldüremeyince, durumumu kabullendiler artık" diye konuştu.

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