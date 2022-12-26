Gündem Beykoz Belediyesinden gösterici taşıyan CHPli Küçükçekmece Belediyesine tepki
POLİTİKA İSTANBUL

Beykoz Belediyesi'nden gösterici taşıyan CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'ne tepki

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi, Beykoz Belediyesi'ne yönelik başlatılan provokasyonun ardından belediye barınağının önüne gösterici taşıdı. CHP'li belediyenin desteğine tepki gösteren Beykoz Belediyesi, "Sayenizde göstericiler hizmet nedir yerinde görmüş oldular. Bir dahaki sefere öğrenmeleri için yöneticilerinizi de bekleriz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beykoz Belediyesinden gösterici taşıyan CHPli Küçükçekmece Belediyesine tepki
Sosyal medyada "Beykoz Belediyesi, CHP destekli mama lobisine karşı direniyor" yorumları yapıldı.

Trafik kazası ve hastalık nedeniyle ölen köpeklerin mevzuat gereği toplanan fotoğrafları, belediyede çalışan bir veteriner hekim tarafından Paw Guards adlı gruba servis edilmiş, o fotoğraflar üzerinden Beykoz'daki barınakta 'hayvan katliamı yapıldığı' yalanı üzerinden algı operasyonu başlatılmıştı.

Beykoz Belediyesi iddiaları yalanlamış ve dezenformasyona karşı hukuki süreç başlattığını duyurmuştu.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİNE TEPKİ

AK Partili Beykoz Belediyesi sözde 'hayvansever' grupların hedefi haline geldi. CHP'li Küçükçekmece Belediyesi de provokasyona destek vererek belediyeye ait otobüslerle barınağın önüne gösterici taşıdı.

Beykoz Belediyesi, sosyal medyada yaptığı yeni açıklamayla CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'ne tepki gösterdi.

'GÖSTERİCİLER HİZMET NEDİR YERİNDE GÖRMÜŞ OLDULAR'


Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Beykoz Belediyesi, şu ifadelerde bulundu:

"İstanbul’un bir ucundan Rehabilitasyon Merkezi’mize gösterici taşımacılığı yapan koca yürekli Küçükçekmece Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Sayenizde göstericiler hizmet nedir yerinde görmüş oldular. Bir dahaki sefere öğrenmeleri için yöneticilerinizi de bekleriz.

'MAMA LOBİSİNİN NERELERE UZANDIĞINI BİZZAT GÖSTERDİNİZ'

Bu vesileyle sosyal medyanın yakıştırdığı “mama lobisi” tabirinin ne kadar doğru olduğunu ve bu örgütlenmenin nerelere uzandığını bizzat gösterdiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz.

'VATANDAŞLARIMIZIN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ'

Belediyelerin yetkileri arasında olmamasına rağmen halkı galeyana getirmeye yönelik toplumsal olaylarda yancılık yapmanızı ise vatandaşlarımızın takdirine bırakıyoruz."

Sosyal medyada "Beykoz Belediyesi, CHP destekli mama lobisine karşı direniyor" yorumları yapıldı.

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CHP’li belediyede taciz iddiası: Olayı dinlemek yerine darp etmeye çalıştılar
FOTOĞRAF 7
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CHP’li Kırşehir Belediyesinde çalışan şahsın oğluna cinsel organının fotoğrafını attığını iddia ederek, belediye önünde eylem yapan ve taciz ile suçladığı şahsın adli mercilerce serbest kalmasına öfkelenen anne, şahsın evine gelerek adalet istiyor.
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Belediye görevlilerinin kendisini belediye binasında darp etmek istediğini öne süren öfkeli anne Yasemin D., kendisini olayı anlatmak için gittiği belediye binasında özel kalem müdür vekili ve personel müdürünün darp etmeye çalıştığını iddia etti.
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Anne Yasemin D., Belediye özel kalem müdür vekili ve personel müdürü belediyede kapıyı kilitleyip beni darp etmeye kalktılar, raporum var. Oğluma cinsel organını atan belediye görevlisinin tutuklanmasını istiyorum dedi.
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CHP’li Kırşehir Belediyesi’nin olayı çözmekle alakadar olmadığını, Kırşehir Adalet Sarayı önünde avukatı eşliğinde yaptığı basın açıklamasında anlatan Yasemin D., Batsın partiniz de belediyenizde. Derdimizi size anlatamadıktan sonra kime anlatacağız. Bir yönetici alt biriminde çalışana ’bu ne demek’ diye soramıyor mu? diye konuştu.
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Cumhuriyet Savcılığına adliye önünde seslenen ve belediye görevlisi M.Z., hakkında tutuklama talep eden anne Yasemin D. açıklamasında; Daha kaç çocuğumuzun canını yakacaklar. Vicdanlara sesleniyorum. Yaşadığım durumun herhangi bir parti ile alakası söz konusu değil. Ben acılı bir anneyim. Ben o sapığı öldürdükten sonra ’adalet’ demesinler, bizlerin çocukları ne olacak? Vicdanlara sesleniyorum; kendi çocuğunuzu benim yerime koyun diye konuştu.
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Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince Bağbaşı Mahallesi’nde yaşayan M.Z., geniş güvenlik önlemleri altında evinden alınarak Ahi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
CHP’li belediyede taciz iddiası: Olayı dinlemek yerine darp etmeye çalıştılar
CHP'li Kırşehir Belediyesinde çalışan şahsın oğlunu taciz ettiğini iddia ederek eylem yapan anne, olayı anlatmak için gittiği belediye binasında darp edildiğini öne sürdü.


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