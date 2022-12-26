Beykoz Belediyesi'nden gösterici taşıyan CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'ne tepki

Trafik kazası ve hastalık nedeniyle ölen köpeklerin mevzuat gereği toplanan fotoğrafları, belediyede çalışan bir veteriner hekim tarafından Paw Guards adlı gruba servis edilmiş, o fotoğraflar üzerinden Beykoz'daki barınakta 'hayvan katliamı yapıldığı' yalanı üzerinden algı operasyonu başlatılmıştı.

Beykoz Belediyesi iddiaları yalanlamış ve dezenformasyona karşı hukuki süreç başlattığını duyurmuştu.

PawGuards isimli örgütün kurumumuza akıl almaz iftiralar ve kurgularla saldırması üzerine tekrar bir cevap verme gereği doğmuştur. Paylaşılan görüntülerle sistematik bir itlaf yapıldığı yalanı söylenerek, vicdan sahibi vatandaşlarımızın duyguları sömürülmektedir. — Beykoz Belediyesi (@Beykoz_Bld) December 22, 2022

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİNE TEPKİ

AK Partili Beykoz Belediyesi sözde 'hayvansever' grupların hedefi haline geldi. CHP'li Küçükçekmece Belediyesi de provokasyona destek vererek belediyeye ait otobüslerle barınağın önüne gösterici taşıdı.

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Beykoz Belediyesi, sosyal medyada yaptığı yeni açıklamayla CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'ne tepki gösterdi.

'GÖSTERİCİLER HİZMET NEDİR YERİNDE GÖRMÜŞ OLDULAR'

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Beykoz Belediyesi, şu ifadelerde bulundu:

"İstanbul’un bir ucundan Rehabilitasyon Merkezi’mize gösterici taşımacılığı yapan koca yürekli Küçükçekmece Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Sayenizde göstericiler hizmet nedir yerinde görmüş oldular. Bir dahaki sefere öğrenmeleri için yöneticilerinizi de bekleriz.

'MAMA LOBİSİNİN NERELERE UZANDIĞINI BİZZAT GÖSTERDİNİZ'

Bu vesileyle sosyal medyanın yakıştırdığı “mama lobisi” tabirinin ne kadar doğru olduğunu ve bu örgütlenmenin nerelere uzandığını bizzat gösterdiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz.

'VATANDAŞLARIMIZIN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ'

Belediyelerin yetkileri arasında olmamasına rağmen halkı galeyana getirmeye yönelik toplumsal olaylarda yancılık yapmanızı ise vatandaşlarımızın takdirine bırakıyoruz."

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İstanbul’un bir ucundan Rehabilitasyon Merkezi’mize gösterici taşımacılığı yapan koca yürekli Küçükçekmece Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Sayenizde göstericiler hizmet nedir yerinde görmüş oldular. Bir dahaki sefere öğrenmeleri için yöneticilerinizi de bekleriz. @Kucukcekmecemiz pic.twitter.com/MHnEbsgATD — Beykoz Belediyesi (@Beykoz_Bld) December 25, 2022

Sosyal medyada "Beykoz Belediyesi, CHP destekli mama lobisine karşı direniyor" yorumları yapıldı.

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