CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan torpil itirafı: Belediyelerde herkesin bir referansı vardır

Sığınmacı karşıtı uygulamaları ve AK Parti’li meclis üyesi Hacer Çınar’a yönelik kullandığı çirkin ifade ile gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz akşam TV100 canlı yayınına katıldı.

ÖZCAN'DAN TORPİL İTİRAFI

Burada gündeme ilişkin soruları cevaplayan Özcan, Erdoğan Aktaş'ın "Belediye kadroları nasıl oluşturulur?" sorusuna, "Belediyede torpilsiz kimse olmaz. Herkesin bir referansı vardır" diye cevap verdi.

Özcan, "Sizde de mi öyle?" sorusunu ise "Öyle. Ben doğruyu söylüyorum" sözleriyle yanıtladı.

GÜNDEM Tanju Özcan ahlaksız sözlerini protesto edenlere karşı dans etti