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Tanju Özcan ahlaksız sözlerini protesto edenlere karşı dans etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, AK Parti’li meclis üyesi Hacer Çınar’a yönelik sözleri belediye binası önünde protesto edildi. Protesto gösterisini makam odasının penceresinden izleyen Özcan, el sallayarak, dans etti.

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Haber Merkezi DHA
Tanju Özcan ahlaksız sözlerini protesto edenlere karşı dans etti
Tanju Özcan ahlaksız sözlerini protesto edenlere karşı dans etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, AK Parti’li meclis üyesi Hacer Çınar’a yönelik sözleri belediye binası önünde protesto edildi. Protesto gösterisini makam odasının penceresinden izleyen Özcan, el sallayarak, dans etti.

NİYE BANA EL SALLNIYORSUNUZ DİYE SORMUŞTU


Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı sırasında AK Parti sıralarında oturan meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" dedi. Tepki çeken sözlerin ardından Başkan Özcan sosyal medya hesabından, söz konusu konuşmayı paylaşıp, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" diye açıklama yaptı. Başkan Özcan'ın bu paylaşımı da tepki çekti. Yaşananların ardından Hacer Çınar, avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne, kendisine yönelik Tanju Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yaptı. Tanju Özcan'ın sözlerini psikolojik şiddet kabul eden mahkeme, Çınar'ın 'tedbir' talebini kabul etti.


PROTESTOLARA DANS EDEREK EŞLİK ETTİ


Dün gerçekleştirilen protesto gösterilerinin ardından bugün de Hacer Çınar'ın il temsilcisi olduğu Öz Sağlık İş Sendikası protestoda bulundu. Katılımcılar, 'Eline, beline, diline hakim ol' sloganları attı, 'Terbiyesiz Tanju Özcan' yazılı dövizler taşıdı. Protesto gösterisini makam odasının penceresinden izleyen Özcan, eylem sırasında aleyhine atılan sloganlara eşlik edip, ritim tuttu, el sallayarak dans etti.

KADINLARI AŞAĞILAYAN BAKIŞ AÇISI


Grup adına basın açıklamasını okuyan Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, "Her fırsatta kadınları aşağılayan, kadınları meta olarak gören, emekçi bir kadına yönelik ahlaksızca saldırıyı yapan bu köhnemiş zihniyete karşı gerekenin yapılmasını bekliyoruz." dedi.


HACER ÇINAR: ÖZÜR BEKLEDİM


Hacer Çınar ise özür beklediğini belirterek, "Sonuçta bir olay yaşandı. İnsanlar gaf yapabilirler. Bu süreç içerisinde bir özür bekledim. Ama herhalde ayamadı, özür dilemek aklına gelmedi herhalde. Daha sonra 'İffetimi koruyorum' demesi asla kabul edilemez. Önce Allah'a, sonra yargıya, sonra Bolu'ya ve Türkiye'deki bütün kadınlara onu havale ediyorum." diye konuştu.

Tanju Özcan ahlaksız sözlerini protesto edenlere karşı dans etti
OYNAT 00:49
Tanju Özcan ahlaksız sözlerini protesto edenlere karşı dans etti
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, AK Parti'li meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözleri belediye binası önünde protesto edildi. Protesto gösterisini makam odasının penceresinden izleyen Özcan, el sallayarak, dans etti.

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