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POLİTİKA

CHP'de ayakkabı krizi: Maltepe Belediyesi'nden 200 partiliye bin 500 liralık yeni yıl hediyesi

CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediye bütçesinden yaklaşık 200 CHP’liye bin 500 liralık spor ayakkabı gönderdi. Kılıç hediyelere "Ayağınıza taş değmesin” notunu da düştü. Ali Kılıç'ın bu hareketi kısa sürede büyük tepki toplarken, CHP'den yapılan açıklamada ayakkabı hediyesinin parti tarafından kabul edilmediği belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPde ayakkabı krizi: Maltepe Belediyesinden 200 partiliye bin 500 liralık yeni yıl hediyesi
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, partisinin milletvekillerine ve bazı parti meclis üyelerine belediye bütçesinden spor ayakkabı gönderdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu - Maltepe Belediye Başkanı Kılıç
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu - Maltepe Belediye Başkanı Kılıç

Başkan Kılıç'ın yeni yıl hediyesi olarak gönderdiği ayakkabı sayısının yaklaşık 200 kişi için olduğu ortaya çıktı. Ayrıca ayakkabının bin 500 lira değerinde olduğu da öğrenildi.

'AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESİN' NOTU

Belediye bütçesinden gönderdiği ayakkabılara bir de mesaj ekleyen Kılıç, “Halk iktidarını inşa edeceğimiz bu yolda attığınız her adımda Maltepe’de bir yol arkadaşınız olduğunu bilmenizi isterim. Ayağınıza taş değmesin” ifadelerini kullandı.

Skechers marka ayakkabı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü sırasında tercih ettiği spor ayakkabılarının da markasıydı.


TEPKİ TOPLADI

Ali Kılıç'ın bu hareketi kısa sürede büyük tepki toplarken, CHP'den konuyla ilgili bir hamle geldi.

'GERİ GÖNDERİLDİ'

Kılıç’ın bu hediyesi CHP TBMM yönetiminden döndü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “CHP Grup Yönetimi olarak Maltepe Belediye Başkanınca yapılmak istenen bu gönderimi doğru bulmadığımızı belirterek, grubumuza gönderilen paketlerin Meclise kabulü ve dağıtımını engelledik. Bizi aşan alternatif yollarla yollandı ise paketler milletvekillerimizce iade edilecektir” dedi.

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