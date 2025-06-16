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Beylikdüzü'nde denize karışan kanalizasyon suyu nedeniyle deniz kahverengine döndü

Beylikdüzü'nde denize karışan kanalizasyon suyu nedeniyle deniz kahverengine döndü

16:0216/06/2025, Pazartesi
IHA
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Denize karışan atık su, havaların ısınmasıyla birlikte çevrede kötü kokuya da neden olurken kahverengiye dönen deniz havadan dron ile görüntülendi.
Denize karışan atık su, havaların ısınmasıyla birlikte çevrede kötü kokuya da neden olurken kahverengiye dönen deniz havadan dron ile görüntülendi.

Beylikdüzü'nde İSKİ'ye ait kanalizasyon giderinden Marmara Denizi'ne bırakılan atık su nedeniyle deniz kahverengine döndü. Havadan çekilen görüntüler, kirliliği gözler önüne serdi.

Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde İSKİ'ye ait kanalizasyon giderinin Marmara Denizi'yle karışması nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü. Atık suyun denize karıştığı noktada oluşan köpürmeler dikkat çekti. Denize karışan atık su, havaların ısınmasıyla birlikte çevrede kötü kokuya da neden olurken kahverengiye dönen deniz havadan dron ile görüntülendi.


#İstanbul
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